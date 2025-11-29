Điền kinh Việt Nam đặt niềm tin giành thành tích SEA Games 33 vào 51 tuyển thủ

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với lực lượng đông đảo nhất gồm 51 tuyển thủ và đây cũng là đội có chỉ tiêu thành tích cao nhất.

Nguyễn Thị Oanh vẫn là gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các VĐV góp mặt tại SEA Games 33-2025 đều là những gương mặt đạt phong độ tốt từ giải vô địch quốc gia 2025 cũng như trong các giải đấu đã tranh tài”, lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025 – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Danh sách chính thức của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 đã được công bố với 51 tuyển thủ. Trong đó, nhiều tên tuổi của điền kinh Việt Nam ở thời điểm hiện tại tiếp tục được trao cơ hội thi đấu SEA Games 33-2025 như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Ngần Ngọc Nghĩa, Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Hoài Văn, Nguyễn Trung Cường, Huỳnh Thị Mỹ Tiên…

Chỉ tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là phấn đấu giành 12 HCV. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, chúng ta đã đạt 40 huy chương (12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ). Các tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 tiếp tục được đội tuyển điền kinh Việt Nam trao suất tới SEA Games 33-2025 gồm Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng.

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) chia sẻ: “Toàn đội đang thực hiện tập luyện nghiêm túc và tất cả cấm trại đúng quy định của Đoàn thể thao Việt Nam. Môn điền kinh SEA Games 33-2025 có 47 nội dung thi đấu, chúng tôi đã nắm bắt sơ bộ lịch tranh tài các nội dung để chuẩn bị cho tuyển thủ các phương án chuyên môn tốt nhất. VĐV là những người sẽ tự quyết định được cơ hội vượt ngưỡng của mình nhưng trên hết phải thực hiện tốt nhất chiến thuật trong thi đấu”.

Với kỳ SEA Games 33-2025, điền kinh Việt Nam không thiếu gương mặt trẻ có khát vọng và quyết tâm giành thành tích tốt nhất. Có thể kể tới một số tuyển thủ lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á như Tạ Ngọc Tưởng, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Lê Thị Tuyết Mai, Hà Thị Thúy Hằng, Dương Thị Thảo… Từng tuyển thủ được chờ đợi có thể làm nên bất ngờ trên đường chạy ở Thái Lan năm nay.

“Giai đoạn chuẩn bị chuyên môn đang ở thời điểm nước rút, yêu cầu trên hết là không được để VĐV gặp các chấn thương. Việc đảm bảo sức khỏe cho mỗi tuyển thủ cũng rất quan trọng”, ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết.

Để giữ chiến thuật, đội tuyển điền kinh Việt Nam không tiết lộ chi tiết các mục tiêu nội dung cụ thể trong chỉ tiêu 12 HCV đã đặt ra. Bởi lẽ, không riêng chúng ta, các đội tuyển điền kinh trong khu vực cũng đang tập trung nắm bắt tình hình các đối thủ nhằm có sự chuẩn bị kỹ càng.

Các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự Lễ xuất quân ở ngày 28-11. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Tại SEA Games 32-2023, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã viết nên câu chuyện về sự thành công, vượt qua những khó khăn của lịch thi đấu để giành 4 HCV cá nhân, đóng góp vào thành tích chung cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam yêu cầu 51 tuyển thủ có suất chính thức tranh tài phải giữ được sự quyết tâm và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho tổ quốc.

MINH CHIẾN