Thể thao Malaysia tăng kinh phí cho SEA Games 33 sau khi Thái Lan đổi địa điểm thi đấu

Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) Malaysia đã nhanh chóng phê duyệt chi thêm hơn 500.000 Ringits Malaysia (tương đương khoảng 2,65 tỷ đồng) để trang trải toàn bộ chi phí phát sinh do việc di dời khẩn cấp địa điểm thi đấu. Lũ lụt tại Songkhla (miền Nam Thái Lan) buộc 206 vận động viên và quan chức Malaysia phải chuyển đến Bangkok và Chonburi chỉ vài ngày trước khi SEA Games 33 khởi tranh.

Quyết định này, được đưa ra tại cuộc họp do Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh chủ trì, thể hiện cam kết của NSC nhằm đảm bảo các vận động viên "không bị ảnh hưởng về mặt tinh thần hay thể chất" bởi các tình huống ngoài tầm kiểm soát. Động thái này nhằm giúp toàn bộ đoàn thể thao tập trung tối đa vào thi đấu. Các vận động viên ban đầu dự kiến tranh tài ở Songkhla nay sẽ chuyển sang Bangkok (cho 9 môn: muay, pencak silat, bóng đá nam, cờ vua, judo, kabaddi, karate, petanque, wushu) và Chonburi (cho môn đấu vật). NSC đang điều phối mọi hoạt động di chuyển và hậu cần để giảm thiểu gián đoạn.

Ở một diễn biến khác, bang Sarawak – nơi đăng cai SEA Games kỳ kế tiếp 2027 - đã phân bổ 350 triệu RM (tương đương khoảng 1.855 tỷ đồng) để chuẩn bị cho SEA Games 34, nơi dự kiến sẽ tổ chức 17 môn thi đấu và Lễ Khai mạc. Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao và Phát triển Doanh nhân, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, nhấn mạnh đây không chỉ là chi phí tổ chức mà là một khoản đầu tư chiến lược.

Khoản ngân sách này sẽ bao gồm các chiến dịch quảng bá toàn diện, huấn luyện và điều phối cho các ủy ban làm việc, cùng với việc cung cấp trang thiết bị đạt chuẩn kỹ thuật cao nhất của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF).

Sân vận động Sarawak sẽ là nơi tổ chức Lễ Khai mạc, một sự kiện được kỳ vọng không chỉ phô diễn văn hóa, đoàn kết mà còn là bước đệm tạo ra lợi ích kinh tế-xã hội lâu dài thông qua du lịch, truyền thông và sự gắn kết cộng đồng. Kế hoạch nâng cấp sân vận động cũng nhằm đảm bảo một di sản về một địa điểm thể thao hàng đầu sau khi đại hội kết thúc.

Song song đó, Sarawak đang tăng tốc phát triển thể thao nước nhà, đặt mục tiêu trở thành cường quốc thể thao hàng đầu Malaysia. Hiện tại, Tổng công ty Thể thao Sarawak (SSC) đang điều hành 290 Trung tâm Phát triển Thể thao, nuôi dưỡng 5.983 vận động viên và 295 huấn luyện viên. Tại SEA Games 33, bang Sarawak có 54 vận động viên tham gia.

LONG KHANG