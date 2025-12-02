Liên đoàn cầu lông thưởng 100 triệu đồng cho tấm HCV SEA Games 33

SEA Games 33

Tuyển thủ cầu lông và thể dục Việt Nam sẽ có những cơ hội được nhận mức thưởng cao nếu giành được thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ cầu lông có cơ hội nhận 100 triệu đồng tiền thưởng nếu giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết ngày 1-12, sau khi xem xét kỹ về dự báo chuyên môn, mức thưởng dành cho thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025 đã được thông qua.

Theo đó, mỗi tấm HCV sẽ được Liên đoàn cầu lông Việt Nam thưởng 100 triệu đồng, HCB sẽ là 50 triệu đồng còn HCĐ sẽ là 30 triệu đồng. Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển cầu lông sẽ tranh tài 4 nội dung trong tổng số 7 nội dung. Chỉ tiêu phấn đấu của đội tuyển cầu lông Việt Nam là giành 1 HCĐ. Đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn có những gương mặt tên tuổi tham dự SEA Games 33-2025 như Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (nam) hay Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang (nữ)…

“Mức khen thưởng thành tích là sự động viên tinh thần cho các tay vợt. Chúng tôi rất hy vọng tất cả sẽ đạt được kết quả chuyên môn tốt nhất. Toàn đội đang giữ sự ổn định tinh thần cao trước khi sang Thái Lan thi đấu”, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà cho biết.

Trong khi đó Liên đoàn thể dục Việt Nam cũng công bố các mức thưởng nếu tuyển thủ đạt huy chương môn TDDC và thể dục aerobic SEA Games 33-2025. Liên đoàn thể dục Việt Nam sẽ thưởng 10 triệu đồng/HCV, 6 triệu đồng/HCB và 4 triệu đồng/HCĐ.

VĐV TDDC có các cơ hội nhận thưởng từ Liên đoàn thể dục Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, thể thao Việt Nam tham dự đầy đủ các nội dung dành cho môn TDDC và thể dục aerobic. Môn TDDC đăng ký chỉ tiêu phấn đấu giành 2 HCV còn môn thể dục aerobic chỉ phấn đấu giành 1 HCV. Tại SEA Games 33-2025, môn TDDC có 10 nội dung còn môn thể dục aerobic có 2 nội dung tranh tài.

MINH CHIẾN

