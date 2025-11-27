Đội tuyển karate Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Hoàn tất lực lượng

Thành viên đội tuyển karate Việt Nam đang tập huấn kỹ lưỡng tại Hà Nội hướng tới tranh tài SEA Games 33-2025. Chia sẻ từ HLV trưởng Dương Hoàng Long, đội tuyển đã hoàn tất đăng ký lực lượng tranh tài SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Bất lợi lớn nhất là việc võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan gặp chấn thương nên không thể sang Thái Lan thi đấu. Sau khi tính toán lực lượng, Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam quyết định chọn võ sĩ Nguyễn Thị Thu là người thay thế Nguyễn Thị Ngoan trong kỳ SEA Games lần này. “Ban huấn luyện chuẩn bị chuyên môn tập trung, trong đó với sự có mặt của Nguyễn Thị Thu, tuyển thủ được giao nhiệm vụ thay thế Nguyễn Thị Ngoan trong đội hình thi đấu kumite đồng đội nữ”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam trao đổi.

Đánh giá về công tác chuyên môn, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà cho biết: “Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng với sự lựa chọn từng võ sĩ quan trọng để thi đấu SEA Games 33-2025. Chúng tôi sẽ góp mặt Đại hội lần này với 19 tuyển thủ trong từng nội dung đã chuẩn bị thời gian qua”.

Trong kỳ thi đấu tại Thái Lan lần này, võ sĩ karate Việt Nam nhận trọng trách phấn đấu giành tối thiểu 3 HCV. Ngoài ra, nếu đạt được yêu cầu, võ sĩ có thể tìm cơ hội chinh phục tấm HCV thứ 4. Dẫu vậy, đây cũng là một áp lực cho các tuyển thủ bởi tất cả các đội tuyển karate trong khu vực đều chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian qua để có những sự cạnh tranh trực tiếp.

Quyết tâm vượt qua khó khăn

Đội tuyển karate Việt Nam hướng tới mục tiêu giành 3-4 HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo lịch chuyên môn ban đầu của SEA Games 33-2025, môn karate sẽ tổ chức tại thành phố Songkhla (Thái Lan). Tuy nhiên, gần như chắc chắn môn này được chuyển về Bangkok (Thái Lan) do những ảnh hưởng về thời tiết ở Songkhla của chủ nhà Thái Lan. “Chúng tôi sẽ chờ quyết định cuối cùng của Ban tổ chức SEA Games 33-2025 về điểm chính thức tổ chức tại đâu”, ông Vũ Sơn Hà trao đổi ngày 27-11.

Trên thực tế, đội tuyển karate Việt Nam đang có sự đan xen lực lượng giữa những võ sĩ trẻ nhiều khát vọng với những gương mặt đã trưởng thành, có kinh nghiệm quốc tế. Tại kỳ SEA Games 33-2025, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 12 trong tổng số 15 nội dung của môn karate. Tuy nhiên, riêng đội chủ nhà được đăng ký toàn bộ 15 nội dung. Đây sẽ là 1 trong những khó khăn để đội tuyển karate Việt Nam phải chọn nội dung phù hợp và đảm bảo thành tích dựa trên những dự báo của Ban huấn luyện.

Ngoài ra, môn karate SEA Games 33-2025 sẽ không tổ chức nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nam, nữ mà chỉ đưa vào tranh tài kata đồng đội nam, đồng đội nữ. Đại diện nội dung kata của đội tuyển karate Việt Nam cho biết tới lúc này, nhóm tuyển thủ biểu diễn của đội tuyển vẫn giữ được tinh thần cao nhất để tự tin bước vào thi đấu SEA Games 33-2025.

Theo thông báo của Ban tổ chức môn karate SEA Games 33-2025, các nội dung kumite (đối kháng) sẽ tranh tài là 55kg, 60kg, 67kg, 75kg, 84kg, trên 84kg và đồng đội (nam) còn nội dung nữ có 50kg, 55kg, 61kg, 68kg, trên 68kg và đồng đội. Theo tìm hiểu, đội hình tuyển thủ trọng điểm nội dung kumite của đội tuyển karate Việt Nam góp mặt SEA Games 33-2025 tiếp tục có các gương mặt quen thuộc làlafoangf Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Chu Văn Đức, Đặng Hồng Sơn…

Các võ sĩ được thông báo về công tác chuẩn bị của chủ nhà Thái Lan đối với SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN Tại SEA Games 33-2025, chuyên gia Iran Hassan Shaterzadeh sẽ đồng hành cùng đội tuyển karate Việt Nam tranh tài với các nhiệm vụ giành huy chương cao nhất. Trong ngày 27-11, tập thể đội tuyển karate Việt Nam đã được đại diện các đơn vị quản lý trong nước (có tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025) gặp mặt động viên tinh thần sang Thái Lan thi đấu. Dự kiến, đội tuyển karate Việt Nam đến Thái Lan vào ngày 8-12.

MINH CHIẾN