Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem trực tiếp SEA Games 33 trên các kênh truyền hình trong nước

Đã có thêm 2 đơn vị công bố sở hữu quyền phát sóng các nội dung thi đấu trực tiếp môn thể thao của SEA Games 33-2025 sắp tới.

Các nhà đài tại Việt Nam đã bắt đầu công bố việc sở hữu quyền tường thuật trực tiếp SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (VTC) cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long vừa công bố đồng sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Theo thỏa thuận, 2 đơn vị trên cùng nắm giữ và khai thác đầy đủ bản quyền trên toàn bộ hệ sinh thái nền tảng, bao gồm truyền hình, OTT, truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác tại Việt Nam đối với nội dung thi đấu SEA Games 33-2025.

Điều này cũng đồng nghĩa, khán giả thể thao Việt Nam có thể xem tường thuật trực tiếp thi đấu các môn thể thao SEA Games 33-2025 trên hệ thống của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long và một số nền tảng của VTC.

Trước đó, 3 đơn vị truyền hình gồm Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài phát thanh truyền hình TPHCM (HTV) và FPT Play đã thông báo có quyền phát trực tiếp nội dung thi đấu các môn thể thao SEA Games 33-2025.

Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 đề ra mức phí 20.000 USD đối với mỗi đơn vị truyền hình của từng quốc gia tham dự Đại hội lần này phải trả để tham gia phát sóng các chương trình thi đấu trực tiếp theo nội dung của Ban tổ chức sản xuất. Tất cả vẫn đang thực hiện là phí tham gia, chưa phải bản quyền truyền hình. Ngoài ra, mỗi đơn vị truyền hình sẽ trả thêm 5.000 USD cho Ban tổ chức chủ nhà để đạt được phí kỹ thuật sóng sạch các chương trình khi tường thuật trực tiếp tại SEA Games 33-2025.

Tuy nhiên, mỗi đơn vị truyền hình tham gia tường thuật trực tiếp SEA Games 33-2025 còn phải đóng phí kỹ thuật cho Ban tổ chức. Đây là mức phí phụ thuộc vào nhu cầu kỹ thuật mà mỗi đơn vị cần được Ban tổ chức cấp quyền để sử dụng.

Chủ nhà Thái Lan vừa cho biết sẽ sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp các môn gồm: điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), cầu lông, bóng rổ, bóng đá, futsal, TDDC, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, hockey trong nhà, xe đạp lòng chảo, thể thao mạo hiểm (trượt ván), đấu kiếm, quyền Anh, jujitsu, muay, pencak silat, taekwondo, vật, cầu mây, sailing, bóng sàn, karate, kickboxing, billiards & snooker, teqball, thể thao điện tử (E-sports) và bóng bầu dục.

MINH CHIẾN