Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 14-12: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh phá 2 kỷ lục đại hội

Trong ngày thi đấu 14-12, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV ở các môn bắn súng, karate, bowling, bơi. Đáng chú ý, riêng xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành chiến thắng và thiết lập 2 kỷ lục đại hội mới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Trịnh Thu Vinh phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ . Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trịnh Thu Vinh phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ . Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng bước vào thi đấu chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Với việc giữ được sự tập cao độ, các nữ tuyển thủ Việt Nam giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, phá kỷ lục SEA Games với điểm số 1.711. Ở lượt bắn cá nhân, Thu Vinh giữ ổn định phong độ đạt tổng điểm 242,7 điểm để xếp nhất và giành HCV. Thành tích của cô cũng được xác nhận là kỷ lục SEA Games mới. Trong khi Nguyễn Thùy Trang giành 241,7 điểm nhận HCB.

Các võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tỷ số 2-0 ở chung kết nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nữ, giúp tuyển karate Việt Nam giành thêm tấm HCV. Đội tuyển bowling Việt Nam gây bất ngờ với tấm HCV đầu tiên ở đại hội thể thao khu vực do công của Trần Hoàng Khôi, khi thắng đối thủ Thái Lan trong trận chung kết đơn nam.

Ở môn bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục mang về tấm HCV nội dung 200m bơi ếch nam với thời gian 2 phút 12 giây 81 cho đoàn thể thao Việt Nam. Chiến thắng thuyết phục này không chỉ giúp anh hoàn tất cú đúp HCV ở hai cự ly 100m và 200m ếch tại đại hội năm nay, mà còn khẳng định vững chắc vị thế "ông hoàng bơi ếch" của đường đua xanh Đông Nam Á.

THƯ NGUYỄN

