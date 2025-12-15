Lịch thi đấu chung kết bóng đá nữ SEA Games 33

Để thua Philippines ở loạt sút luân lưu trong trận bán kết, bóng đá nữ Thái Lan lỡ hẹn với trận chung kết trong lần SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 17-12 trên sân Chonburi. Đây là trận chung kết lần thứ 11 của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games. Còn Philippines thì đây là lần đầu tiên.

Trước đó là trận tranh hạng Ba giữa Thái Lan và Myanmar.

LÊ ANH