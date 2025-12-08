Võ sĩ MMA, boxing và taekwondo tự tin tới Thái Lan tranh tài SEA Games 33

Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam sẵn sàng tham dự SEA Games 33-2025 với mục tiêu giành huy chương cao nhất. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi tập trung giữ tinh thần tốt nhất và võ sĩ đều chuẩn bị các bài chuyên môn để sẵn sàng vào thi đấu. Đến lúc này, toàn đội tự tin tranh tài SEA Games 33-2025”, Tổng thư ký Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam – ông Mai Thanh Ba cho biết.

Trước giờ lên đường sang Thái Lan, Ban huấn luyện và 6 võ sĩ MMA Việt Nam đã được động viên tinh thần sẵn sàng thi đấu. Đây là lần đầu tiên, MMA Việt Nam cử đội tuyển tranh tài tại đấu trường SEA Games. Đội hình tham dự SEA Games 33-2025 có 6 gương mặt gồm Trần Ngọc Lượng, Quàng Văn Minh, Phạm Văn Nam, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, Dương Thị Thanh Bình và Lê Ngọc Thu. Sau khi có mặt tại Thái Lan trong ngày 8-12, toàn đội sẽ tận dụng thời gian làm quen với điểm thi đấu để sẵn sàng trước tranh tài.

Cùng ngày 8-12, các tay đấm đội tuyển boxing Việt Nam lên đường dự tranh SEA Games 33-2025. Nhiệm vụ giành thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025 đối với võ sĩ boxing Việt Nam là phấn đấu bảo vệ 2 HCV từng có tại SEA Games 32-2023. Ở kỳ tranh tài này, những gương mặt hàng đầu của boxing Việt Nam như Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh, Bùi Phước Tùng, Nguyễn Văn Đương vẫn góp mặt. Tuy nhiên, Ban huấn luyện thận trọng với từng hạng cân bởi võ sĩ chủ nhà Thái Lan và các quốc gia trong khu vực đều cử lực lượng tốt nhất tranh tài.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển boxing Việt Nam tham dự 13 nội dung trong 17 nội dung của môn đấu. Mỗi tuyển thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Dự kiến, các tay đấm bắt đầu tranh tài vào ngày 10-12. Tất cả cùng chờ đợi những sự khởi đầu mang lại thuận lợi cho đội tuyển boxing Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam tự tin di chuyển tới Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 với đội hình mạnh nhất. Các võ sĩ của taekwondo Việt Nam đã được tập huấn tại Iran và Hàn Quốc trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Các nội dung biểu diễn quyền và đối kháng của taekwondo Việt Nam có những mục tiêu thành tích cụ thể nhưng trên hết vẫn hướng tới giành kết quả cao nhất cho thể thao Việt Nam. Đội tuyển taekwondo Việt Nam từng giành 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ tại SEA Games 32-2023. Mục tiêu tại SEA Games 33-2025 là nỗ lực bảo vệ 4 tấm HCV từng có cách đây 2 năm.

Trước khi võ sĩ taekwondo, MMA và boxing Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, từng Liên đoàn của các môn thể thao này đã công bố mức thưởng “nóng” thành tích để động viên tinh thần võ sĩ.

MINH CHIẾN