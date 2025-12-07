Đội tuyển nữ Indonesia gây bất ngờ trước Singapore

Dù bị Singapore dẫn bàn trước, nhưng các cầu thủ nữ Indonesia đã ngược dòng thành công qua chiến thắng 3-1 vào chiều 7-12, qua đó thắp sáng hy vọng vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Indonesia (áo trắng) có chiến thắng thuyết phục trước Singapore.

Ở trận ra quân, Indonesia đã để thua 0-8 trước đội chủ nhà Thái Lan nên chỉ còn con đường phải thắng trận gặp Singapore thì mới hy vọng tranh vị trí nhì bảng. Trong khi đó với Singapore thì đây là trận ra quân, họ không thi đấu lượt trận đầu tiên nên có cơ hội quan sát đối phương cũng như thể lực tốt hơn cho cuộc đấu này.

Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh khi hai đội cân sức và cùng hướng đến chiến thắng. Singapore có dàn cầu thủ đồng đều hơn, nhưng phía Indonesia có những nhân tố nhập tịch đã tạo nên sự khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Thế trận cân bằng sớm bị phá vỡ với bàn mở tỷ số của Singapore từ cú sút hiểm hóc của Jonan Tan. Bị dẫn bàn, Indonesia cố gắng dâng cao đội hình tấn công và kịp có bàn gỡ 1-1 vào phút 32 từ cú sút chéo góc của Isa Guusje.

Diễn biến ở hiệp hai sôi nổi hơn với phần ưu thế nghiêng về các cô gái Indonesia. Chân sút đang thi đấu tại CLB Utrecht (Hà Lan), Claudia Alexandra đã lập công ở bàn nâng tỷ số 2-1 cho Indonesia ở phút 62 từ cú đệm bóng cận thành bật cột dọc vào lưới. Đến phút bù giờ, Aulia kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Indonesia.

Indonesia đã hoàn tất 2 trận ở bảng A môn bóng đá nữ với 3 điểm cùng hiệu số 3/9. Đầu bảng này là Thái Lan với 3 điểm (8/0), còn Singapore đứng cuối bảng chưa có điểm nào với hiệu số 1/3. Trận cuối, Singapore phải thắng Thái Lan thì mới hy vọng lấy vé đi tiếp. Nhưng khả năng này không dễ xảy ra.

CAO TƯỜNG