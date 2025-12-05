Khởi động giải futsal nữ VĐQG 2025

Mùa giải futsal nữ VĐQG 2025 được chính thức khởi động qua lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu được tiến hành vào chiều 5-12 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Thái Sơn Nam TPHCM đăng quang ở giải năm 2024.

Buổi bốc thăm được tiến hành qua hình thức trực tuyến với sự theo dõi của đại diện các đội bóng và bộ phận chuyên môn của VFF. Tham dự giải năm nay gồm Thái Sơn Nam TPHCM, TPHCM, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Theo điều lệ giải, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, tính điểm xếp hạng, xác định kết quả toàn giải các thứ hạng từ Nhất đến Tư.

Giải năm nay diễn ra từ 29-12-2025 đến 8-1-2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường Chánh Hưng, TPHCM. Hiện công tác tổ chức đang được gấp rút hoàn thiện, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và điều kiện thi đấu tốt nhất cho các đội.

Về giải thưởng, đội Vô địch nhận 100 triệu đồng, đội Á quân nhận 80 triệu đồng và đội xếp thứ Ba nhận 50 triệu đồng.

Thái Sơn Nam TPHCM sẽ gặp Phong Phú Hà Nam ở trận ra quân.

Nhằm đưa giải futsal nữ VĐQG đến gần với người xem hơn, VFF đang lên kế hoạch phát sóng trực tuyến một số trận đấu, bao gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và một số trận đáng chú ý khác, trên kênh YouTube VFF Channel và fanpage chính thức của LĐBĐVN nhằm phục vụ khán giả cả nước theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng nữ.

Mùa giải 2024, Thái Sơn Nam TPHCM giành Cúp vô địch. Hạng nhì và ba lần lượt là TPHCM và Phong Phú Hà Nam.

CAO TƯỜNG