Thủ quân đội U22 Lào vào bệnh viện vì gãy chân

Chấn thương vào cuối trận sau pha tranh bóng với cầu thủ đội U22 Malaysia, thủ quân đội U22 Lào là Phedavanh bị gãy chân và được đưa thẳng vào bệnh viện.

Các nhân viên y tế sơ cứu cho Phedavanh ngay trên sân... Ảnh: ANH KHOA

Hình ảnh buồn cho cầu thủ này là sau khi ổn định trên cáng cứu thương trước khi rời sân, anh còn nhận thẻ đỏ của trọng tài do tình huống chủ động phạm lỗi trên. Pha bóng diễn ra ở phút 85, trong thời điểm đội U22 Lào đang bị dẫn 1-3, Phetdavanh đã có pha vào bóng nguy hiểm cùng đối thủ U22 Malaysia và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với đỏ.

Phetdavanh đã được các nhân viên y tế sơ cứu tại sân khi bó nẹp cố định và đưa lên băng ca ra xe đi thẳng vào bệnh viện. U22 Lào chỉ còn 10 người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Đó cũng là trận cuối của đội bóng này tại SEA Games 33 khi thua cả hai trận, đứng cuối bảng C.

Cầu thủ này được đưa thẳng vào bệnh viện ngay sau đó.

Như vậy, SEA Games 33 chưa khai mạc nhưng đã xác định đội đầu tiên bị loại là U22 Lào khi để thua lần lượt 1-2 và 1-4 trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

CAO TƯỜNG