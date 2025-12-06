Bóng đá trong nước

Thủ quân đội U22 Lào vào bệnh viện vì gãy chân

SGGPO

Chấn thương vào cuối trận sau pha tranh bóng với cầu thủ đội U22 Malaysia, thủ quân đội U22 Lào là Phedavanh bị gãy chân và được đưa thẳng vào bệnh viện.

Các nhân viên y tế sơ cứu cho Phedavanh ngay trên sân... Ảnh: ANH KHOA
Các nhân viên y tế sơ cứu cho Phedavanh ngay trên sân... Ảnh: ANH KHOA

Hình ảnh buồn cho cầu thủ này là sau khi ổn định trên cáng cứu thương trước khi rời sân, anh còn nhận thẻ đỏ của trọng tài do tình huống chủ động phạm lỗi trên. Pha bóng diễn ra ở phút 85, trong thời điểm đội U22 Lào đang bị dẫn 1-3, Phetdavanh đã có pha vào bóng nguy hiểm cùng đối thủ U22 Malaysia và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với đỏ.

Phetdavanh đã được các nhân viên y tế sơ cứu tại sân khi bó nẹp cố định và đưa lên băng ca ra xe đi thẳng vào bệnh viện. U22 Lào chỉ còn 10 người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Đó cũng là trận cuối của đội bóng này tại SEA Games 33 khi thua cả hai trận, đứng cuối bảng C.

lao-01.jpg
Cầu thủ này được đưa thẳng vào bệnh viện ngay sau đó.

Như vậy, SEA Games 33 chưa khai mạc nhưng đã xác định đội đầu tiên bị loại là U22 Lào khi để thua lần lượt 1-2 và 1-4 trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Bó nẹp U22 Lào HAU U22 Malaysia SEA Games 33 Phút 85 Băng ca Cứu thương Sơ cứu Đi thẳng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn