Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam: Đội tuyển U22 Việt Nam phải giữ vững tinh thần quyết tâm cao nhất

Chiều 7-12, tại sân tập của Trường Đại học RBAC (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã đón đoàn công tác của Cục Thể dục Thể thao do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, dẫn đầu.

Cùng đi còn có ông Hoàng Quốc Vinh, Phó Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi lãnh đạo đoàn vừa đặt chân tới Bangkok vào buổi trưa, cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho đội tuyển đang nhận được kỳ vọng lớn tại Đại hội lần này.

Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đến thăm, động viên đội tuyển bóng đá nam U22. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh gửi lời chúc mừng U22 Việt Nam sau chiến thắng mở màn bảng B trước U22 Lào. Ông đánh giá đây là bước khởi đầu thuận lợi, thể hiện nỗ lực của ban huấn luyện và các cầu thủ trong hành trình hướng đến mục tiêu giành thành tích cao nhất. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mỗi trận đấu tại SEA Games đều mang ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi U22 Việt Nam phải duy trì sự tập trung và tinh thần thi đấu kỷ luật.

Phát biểu trước toàn đội, ông Nguyễn Hồng Minh nói: “Tôi mong toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ và mọi thành viên của U22 Việt Nam tiếp tục giữ sự đoàn kết, đồng lòng, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để hướng tới những chiến thắng tiếp theo. Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, chúng ta phải duy trì tinh thần fair-play, tôn trọng các quy định của Ban tổ chức, tôn trọng đối thủ nhằm thể hiện hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam, tôi chúc đội đạt được mục tiêu đã đề ra”.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh kỳ vọng U22 Việt Nam sẽ đạt thứ hạng cao nhất tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Những lời động viên của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong giai đoạn chuẩn bị trước trận cầu then chốt gặp U22 Malaysia vào ngày 11-12 tới.

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam. Anh khẳng định U22 Việt Nam luôn ý thức rõ trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển và xin hứa sẽ chơi bằng tất cả nỗ lực, cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tới để mang niềm vui về cho đoàn và người hâm mộ.

Trưởng đoàn U22 Việt Nam Trần Anh Tú cảm ơn đến sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo lịch thi đấu, lúc 16 giờ ngày 11-12, U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B. Cả hai đội hiện có 3 điểm, nhưng U22 Việt Nam xếp sau vì kém hiệu số. Điều này buộc Văn Khang và đồng đội phải hướng tới chiến thắng nếu muốn chắc chắn giành quyền vào bán kết.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)