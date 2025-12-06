HLV của U22 Malaysia cảm nhận khó khăn khi gặp U22 Việt Nam

Theo HLV Nafuzi Zain, ngay cả khi U22 Malaysia chỉ cần một trận hòa trước U22 Việt Nam để đoạt vé vào bán kết SEA Games 33, ông vẫn cảm nhận rõ những thách thức đang chờ đón phía trước.

U22 Malaysia chỉ cần hòa U22 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ đoạt vé vào bán kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“U22 Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng và lên ngôi vô địch tại Giải U23 Đông Nam Á 2025. Rõ ràng, họ không phải là đối thủ yếu. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhanh nhẹn. Trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để đối đầu với U22 Việt Nam”, HLV Nafuzi Zain chia sẻ trong buổi họp báo sau trận gặp U22 Lào trên sân Rajamangala (Thái Lan) tối 6-12.

Màn lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước U22 Lào giúp U22 Malaysia vượt qua U22 Việt Nam để tạm dẫn đầu bảng B. Thầy trò HLV Nafuzi Zain có cùng 3 điểm như U22 Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Điều lệ chỉ cho 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 1 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đoạt vé vào vòng bán kết. Có nghĩa U22 Malaysia chỉ cần cầm hòa U22 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra lúc 16 giờ ngày 11-12 sẽ đoạt vé đi tiếp. Nếu giả thuyết này xảy ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chờ bảng A và bảng C khép lại để biết toàn đội có cơ hội đi tiếp hay không.

U22 Malaysia đang nắm quyết tự quyết trong cuộc đua với U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi hiện chưa có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Hôm nay, đội chỉ đăng ký được 18 cầu thủ. Một số gương mặt, trong đó có cầu thủ nhập tịch Tierney, vẫn chưa được CLB cho phép lên tuyển vì phải thi đấu ở Giải VĐQG Malaysia vào tối qua. Tôi hy vọng họ sẽ kịp góp mặt ở trận đấu tiếp theo gặp U22 Việt Nam. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng vào những cầu thủ đang có và mong họ tiếp tục giữ tinh thần chiến đấu cao nhất để hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết”, ông Nafuzi chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Ha Hyeok-jun nhận định: “Rất khó để khẳng định U22 Việt Nam hay U22 Malaysia là đội mạnh hơn. Nếu nhìn vào tỷ số, U22 Malaysia thắng chúng tôi đậm hơn nên nhiều người có thể cho rằng họ vượt trội, nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy. Hãy chờ xem trận đấu sắp tới giữa hai đội sẽ diễn ra ra sao”.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)