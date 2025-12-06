Thầy trò đội U22 Việt Nam theo dõi kỹ trận U22 Malaysia - U22 Lào

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt tại sân Rajamangala từ sớm, tập trung theo dõi gần hết trận đấu giữa U22 Malaysia - U22 Lào vào chiều 6-12.

U22 Việt Nam đến sân Rajamangala theo dõi trận U22 Malaysia - U22 Lào. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Malaysia và U22 Lào là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Sau trận thắng sát nút 2-1 trước U22 Lào hôm 3-12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tạm dẫn đầu cuộc đua.

Không phải thi đấu ở lượt trận thứ 2 và có quỹ thời gian lên đến 8 ngày trước cuộc chạm trán U22 Malaysia, HLV Kim Sang-sik có điều kiện lý tưởng để cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận cầu quan trọng này. Theo đó, ông Kim cho các học trò ra sân tập luyện vào buổi sáng 6-12, đến chiều cùng toàn đội ra sân Rajamangala theo dõi trận đấu.

Cuộc đối đầu giữa U22 Malaysia và U22 Lào ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vượt qua vòng bảng của U22 Việt Nam. Vì thế, thay vì chỉ cử đại diện thành viên ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik đưa toàn đội ra sân để nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu của U22 Malaysia. Từ đó, có thêm chất liệu để lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng với đối thủ.

U22 Malaysia (áo vàng) đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức SEA Games 33 bố trí cho U22 Việt Nam ngồi ngay giữa khán đài A của sân Rajamangala, có vị trí quan sát thuận lợi. Cứ sau mỗi bàn thắng dù của U22 Lào hay U22 Malaysia, một số tuyển thủ lại nhìn nhau rồi cười. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik không bộc lộ cảm xúc, tập trung theo dõi và thường xuyên trao đổi với các trợ lý.

U22 Việt Nam theo dõi gần trọn vẹn diễn biến trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào. Khi U22 Malaysia có lợi thế được thi đấu hơn người ở phút 88 và tạm dẫn trước 3-1, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng dậy trở về khách sạn dùng bữa tối.

Sau màn lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 của U22 Malaysia trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã tụt xuống đứng thứ 2 tại bảng B. Áp lực lúc này với thầy trò HLV Kim Sang-sik lớn hơn. Bởi nếu muốn cầm chắc tấm vé vào bán kết, Văn Khang cùng đồng đội phải hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước U22 Malaysia.

Ngày mai (7-12), U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập để bước vào khâu chuẩn bị quan trọng nhất cho trận gặp U22 Malaysia.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)