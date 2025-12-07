SEA Games 33

Tuyển thủ U22 Việt Nam tự tin, cảnh giác sức mạnh của U22 Malaysia

Đặt quyết tâm cao trước trận tranh ngôi đầu bảng B môn bóng đá SEA Games 33, U22 Việt Nam vẫn giữ sự tập trung tối đa và tin vào sức mạnh đoàn kết để hướng đến kết quả tốt nhất trước U22 Malaysia.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh trả lời truyền thông trước buổi tập vào chiều 7-12. CLIP: HỮU THÀNH
HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)

