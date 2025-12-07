Tuyển thủ U22 Việt Nam tự tin, cảnh giác sức mạnh của U22 Malaysia

Đặt quyết tâm cao trước trận tranh ngôi đầu bảng B môn bóng đá SEA Games 33, U22 Việt Nam vẫn giữ sự tập trung tối đa và tin vào sức mạnh đoàn kết để hướng đến kết quả tốt nhất trước U22 Malaysia.
Theo dõi SGGP trên:
© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.
Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.
Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn
Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng
Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng
Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098
Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55
Fax: (028) 3.9294.083
Liên hệ quảng cáo :