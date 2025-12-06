Nhiều Quả bóng Vàng Việt Nam tham gia chương trình thiện nguyện

Nhiều tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ và HLV Park Hang-seo, Nguyễn Anh Đức đã hội ngộ trên sân Thống Nhất vào tối 6-12 để cùng tham dự sự kiện đặc biệt, "Lan tỏa yêu thương 2025". Đây là sự kiện thể thao do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04); CLB Tình nguyện vì An ninh và Bình yên Thành phố (P.A.S.T) tổ chức.

Hoàng Đức, Tiến Linh, Ngọc Hải tại sự kiện.

Chương trình xuất phát từ ý tưởng của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh và nhận được sự đồng hành của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tấn Trường, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (4), Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Hồ Tấn Tài, Bùi Vĩ Hào… cùng đông đảo văn nghệ sĩ để cùng nhau tạo nên một sự kiện thể thao độc đáo, thú vị với nhiều nguồn năng lượng tích cực.

Với tinh thần tương thân tương ái, sự kiện này được đặc biệt tổ chức nhằm mục đích cộng đồng yêu thích thể thao cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Cụ thể là kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào miền Trung vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai vừa qua, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – TPHCM.

Ban tổ chức trong phần thông báo bán đấu giá áo thi đấu đội tuyển quốc gia của Nguyễn Tiến Linh.

Tại sự kiện, Ban tổ chức có hoạt động đấu giá để quyên góp vào quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào miền Trung của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TPHCM với hai vật phẩm là áo đấu số 22 có chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam (cầu thủ Tiến Linh đã mặc chiếc áo này trong lần Vô địch AFF Cup 2024) và một quả bóng có chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Tổng số tiền gây quỹ thu được trong suốt dự án Lan Tỏa Yêu Thương 2025 đạt gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 205 triệu đồng đến từ hoạt động đấu giá trực tiếp tại sân trong thời gian diễn ra trận giao hữu, với 2 phần ý nghĩa là áo đấu và bóng có chữ ký của các khách mời tham gia chương trình, được các mạnh thường quân và người hâm mộ hưởng ứng tích cực.

CAO TƯỜNG