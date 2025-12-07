Cầu thủ U22 Việt Nam thăm và động viên thủ quân đội U22 Lào

Ngày 7-12, đội U22 Lào đã rời Bangkok để về nước sau khi sớm bị loại ở nội dung bóng đá nam SEA Games 33. Các cầu thủ U22 Việt Nam đã đến thăm và động viên thủ quân của đội U22 Lào, cầu thủ vốn bị gãy chân trong trận đấu với U22 Malaysia.

Các cầu thủ U22 Việt Nam thăm hỏi và động viên Phetdavanh.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã hỏi thăm sức khỏe và động viên Phetdavanh và chúc cầu thủ này sớm bình phục, trở lại sân cỏ. Phetdavanh sau đó cũng viết lời cám ơn đến các cầu thủ U22 Việt Nam trên trang cá nhân. Anh xúc động khi nhận được sự động viên và quà tặng ý nghĩa của các đồng nghiệp từ đội U22 Việt Nam.

Hậu vệ Nhật Minh cho biết: “Trưa nay, trước khi đội U22 Lào rời khách sạn về nước, các cầu thủ U22 Việt Nam có động viên cầu thủ Lào bị chấn thương nặng. Mọi người cũng đồng cảm và chia sẻ, gửi một chút tình cảm đến bạn ấy để nhanh phục hồi chấn thương hơn".

Phedavanh rời sân trên cáng cứu thương vào cuối trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia

Phedavanh vốn bị chấn thương nặng vào cuối trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia. Anh bị thẻ đỏ sau tình huống trên và được đưa thẳng vào bệnh viện khi bị gãy chân phải.

Tại bảng B, U22 Lào đã hoàn tất 2 trận và không có điểm nào. Trận đấu cuối giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia vào ngày 11-12 mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

CAO TƯỜNG