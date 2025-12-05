Bóng đá trong nước

U22 Philippines giành chiến thắng đầu tiên ở bảng ‘tử thần’

Các cầu thủ Philippines đã khởi đầu môn bóng đá nam SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar vào chiều 5-12. Trận thắng giúp họ có sự khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng C với đương kim vô địch U22 Indonesia.

Hai đội vốn được đánh giá cân sức, thậm chí Myanmar có phần nhỉnh hơn khi có nền tảng thể lực tốt, luôn là đội bóng khó chịu ở các kỳ SEA Games gần đây. Nhưng ở cuộc so tài lần này, Philippines lại là đội tiếp cận trận đấu tốt hơn. Các pha lên bóng nhanh, tốc độ đã tạo nhiều bất ngờ cho hàng phòng ngự Myanmar.

Không phải chờ lâu, phút 20, Philippines đã có bàn thắng mở tỷ số. Nhận bóng từ đường chuyền dài của đồng đội, Demuynck Dylan thoát xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược trở lại để Monis Alex băng lên dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

u22-philippines-vs-u22-mynanar.jpg
Thắng trận ra quân giúp Philippines rộng hy vọng giành vé đi tiếp.

Thế trận vẫn nghiêng về đội Philippines khi các cầu thủ Myanmar không thể dâng cao đội hình tấn công trước bài phản công sắc bén từ đối phương. Sang đầu hiệp hai, ngay ở phút 49, Philippines đã có bàn nhân đôi cách biệt từ tình huống phản lưới nhà của Lai Wai Phone khi lao về phá bóng từ đường chuyền của Dylan.

Thắng 2-0 chung cuộc, U22 Philippines có được sự thoải mái cần thiết về mặt tâm lý trước trận đấu với U22 Indonesia vào ngày 8-12 tới đây, trận đấu mang tính chất tranh ngôi đầu bảng C. Hai đội còn lại cùng giành 3 điểm sau lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nam là U22 Thái Lan (bảng A) và U22 Việt Nam (bảng B).

CAO TƯỜNG

