U22 Malaysia ngược dòng thắng U22 Lào 4-1

Ngày thi đấu thứ hai của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào chiều 6-12, đội tuyển U22 Malaysia thắng cách biệt 4-1 trước các cầu thủ Lào để gởi lời thách thức U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng.

U22 Lào bị loại khi thua cả 2 trận trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây cũng là trận ra quân của U22 Malaysia khi họ được nghỉ ở lượt trận đầu tiên nên có được thể lực tốt hơn so với U22 Lào. Dù vậy, họ chưa có được sự phục vụ của 4 trụ cột là thủ môn Haziq Mukriz, trung vệ Ubaidullah Shamsul, tiền đạo Aliff Izwan và Fergus Tierney do vướng lịch thi đấu trong nước. Ở bên kia sân, Lào chỉ còn con đường là phải thắng thì mới mở lại hy vọng vào bán kết sau khi đã để thua Việt Nam ở trận ra quân.

Phút thứ 4, bất ngờ đã xảy ra khi các cầu thủ Lào ghi bàn mở tỷ số. Từ pha mở bóng của Xaysombath từ gần giữa sân, Phoutthavong Sangvilay dốc bóng nhanh vào vòng 16m50 trước khi chuyền căng ngang cho Xaysombath băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Malaysia.

Bị dẫn bàn sớm, Malaysia gia tăng sức ép bên phần sân của Lào và có bàn gỡ hòa ở phút 33 từ sai lầm của hậu vệ đối phương. Lần này, chính Xaysombath lại phá hụt bóng từ đường chuyền ngang của cầu thủ Malaysia, bóng trôi ra sau và Mohd Danish không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Kop Lokphathip.

Malaysia tiếp tục duy trì sức ép từ đầu hiệp 2. Phút 60, họ lần đầu dẫn bàn ở trận này từ sai lầm của thủ môn Kop Lokphathip khi ngã người đẩy bóng không thành công, bóng trôi ra phía sau và Rosli Azim không khó để đưa bóng vào lưới giúp Malaysia nâng tỷ số 2-1. Phút 62, Malaysia ghi bàn thắng thứ 3 từ cú đánh đầu của Raj trong tình huống có lỗi của hậu vệ Lào trong việc tổ chức không chiến.

Mọi thứ càng khó khăn cho Lào khi nhận thẻ đỏ ở phút 85 từ thẻ đỏ (2 vàng) của thủ quân Somsanid. Ở thế hơn người và trước đối phương không còn nhiều tinh thần thi đấu, Malaysia ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút bù giờ từ pha ghi bàn của Khalil.

Thua hai trận, U22 Lào dừng bước từ vòng loại với vị trí cuối bảng B. Cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia vào ngày 11-12 sẽ mang tính chất như trận tranh ngôi đầu bảng. Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu 3 bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào tranh bán kết.

CAO TƯỜNG