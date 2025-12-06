Bóng đá trong nước

U22 Malaysia ngược dòng thắng U22 Lào 4-1

SGGPO

Ngày thi đấu thứ hai của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào chiều 6-12, đội tuyển U22 Malaysia thắng cách biệt 4-1 trước các cầu thủ Lào để gởi lời thách thức U22 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng.

U22 Lào bị loại khi thua cả 2 trận trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
U22 Lào bị loại khi thua cả 2 trận trước U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây cũng là trận ra quân của U22 Malaysia khi họ được nghỉ ở lượt trận đầu tiên nên có được thể lực tốt hơn so với U22 Lào. Dù vậy, họ chưa có được sự phục vụ của 4 trụ cột là thủ môn Haziq Mukriz, trung vệ Ubaidullah Shamsul, tiền đạo Aliff Izwan và Fergus Tierney do vướng lịch thi đấu trong nước. Ở bên kia sân, Lào chỉ còn con đường là phải thắng thì mới mở lại hy vọng vào bán kết sau khi đã để thua Việt Nam ở trận ra quân.

Phút thứ 4, bất ngờ đã xảy ra khi các cầu thủ Lào ghi bàn mở tỷ số. Từ pha mở bóng của Xaysombath từ gần giữa sân, Phoutthavong Sangvilay dốc bóng nhanh vào vòng 16m50 trước khi chuyền căng ngang cho Xaysombath băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Malaysia.

Bị dẫn bàn sớm, Malaysia gia tăng sức ép bên phần sân của Lào và có bàn gỡ hòa ở phút 33 từ sai lầm của hậu vệ đối phương. Lần này, chính Xaysombath lại phá hụt bóng từ đường chuyền ngang của cầu thủ Malaysia, bóng trôi ra sau và Mohd Danish không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Kop Lokphathip.

z7299070548813_dce3d00e301311c968381fecbd573d0e.jpg

Malaysia tiếp tục duy trì sức ép từ đầu hiệp 2. Phút 60, họ lần đầu dẫn bàn ở trận này từ sai lầm của thủ môn Kop Lokphathip khi ngã người đẩy bóng không thành công, bóng trôi ra phía sau và Rosli Azim không khó để đưa bóng vào lưới giúp Malaysia nâng tỷ số 2-1. Phút 62, Malaysia ghi bàn thắng thứ 3 từ cú đánh đầu của Raj trong tình huống có lỗi của hậu vệ Lào trong việc tổ chức không chiến.

Mọi thứ càng khó khăn cho Lào khi nhận thẻ đỏ ở phút 85 từ thẻ đỏ (2 vàng) của thủ quân Somsanid. Ở thế hơn người và trước đối phương không còn nhiều tinh thần thi đấu, Malaysia ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút bù giờ từ pha ghi bàn của Khalil.

Thua hai trận, U22 Lào dừng bước từ vòng loại với vị trí cuối bảng B. Cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia vào ngày 11-12 sẽ mang tính chất như trận tranh ngôi đầu bảng. Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu 3 bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào tranh bán kết.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Kop Lokphathip Ubaidullah Shamsul Aliff Izwan Phoutthavong Sangvilay Fergus Tierney U22 Lào U22 Malaysia Phút 33 Phút 62 Phút 60

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn