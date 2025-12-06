U22 Timor Leste thắng sốc trước U22 Singapore

Lượt trận thứ hai của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào tối 6-12, đội tuyển U22 Timor Leste đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U22 Singapore với tỷ số 3-1.

Timor Leste bất ngờ giành 3 điểm trước Singapore sau màn ngược dòng ngoạn mục.

Ở trận ra quân, Timor Leste đã thua đậm 1-6 trước đội chủ nhà Thái Lan nên buộc phải thắng trận này mới hy vọng giành vé đi tiếp. Với U22 Singapore, việc chuyển sang bảng A được xem là nhẹ thở với họ thay vì ở bảng C như lịch cũ với những đối thủ mạnh hơn. Các cầu thủ U22 Singapore còn sớm tạo ưu thế với bàn mở tỷ số ngay ở phút 11 từ cú đá bồi của Amir Rashid.

Những tưởng Timor Leste sẽ đón nhận thất bại cách biệt như hôm ra quân thì họ bất ngờ làm nên điều kỳ diệu từ những nỗ lực của các cầu thủ. Phút 19, Timor Leste đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha phối hợp tấn công nhanh. Cú sút đầu tiên của Arrante bị thủ môn Yazid xuất sắc cản phá, nhưng Vabio Canavaro đã kịp thời lao vào dứt điểm, san bằng cách biệt 1-1.

Trận đấu trở nên sôi nổi sau bàn gỡ hòa của Timor Leste và họ càng thi đấu hưng phấn, trong khi U22 Singapore dần lộ những lúng túng trong việc tổ chức phòng ngự và để thua liên tiếp 2 bàn trong 5 phút cuối của hiệp đầu. Công lớn cho cuộc lội ngược dòng của Timor Lester là tiền đạo Fernando khi anh có đường chuyền quyết định cho Correia ghi bàn nâng tỷ số 2-1 trước khi trực tiếp thi bàn thắng 3-1.

Thắng 3-1 chung cuộc, Timor Leste đạt 3 điểm nhưng đã thi đấu 2 trận, tạm đứng nhì bảng sau Thái Lan. Singapore chưa có điểm nào sẽ phải căng sức với Thái Lan ở trận cuối để tìm hy vọng đi tiếp. Cũng từ trận thắng bất ngờ của Timor Leste đã làm cho hai bảng còn lại rộng hy vọng trong cuộc đua tranh suất nhì bảng có thành tích tốt. Bởi lẽ Timor Leste đang có 3 điểm nhưng hiệu số lại -3.

CAO TƯỜNG