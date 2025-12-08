Ngày hội thể thao đoàn kết ASEAN

Chỉ còn một ngày nữa (9-12), Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc tại Thái Lan. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mang tính truyền thống của khu vực, mà còn là cơ hội để “đất nước của những nụ cười” giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định năng lực tổ chức và lan tỏa tinh thần đoàn kết khu vực.

Thái Lan chào đón bạn bè quốc tế

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20-12 và là lần thứ 7 Thái Lan đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Chủ nhà đã bố trí hệ thống địa điểm thi đấu trải rộng ở nhiều tỉnh thành, xem đây như một cách quảng bá hình ảnh đất nước thông qua thể thao.

Không khí SEA Games đang lan tỏa khắp các đô thị từ Bangkok đến Chonburi. Băng rôn, áp phích và banner về SEA Games 33 đã treo khắp các trục giao thông chính, tạo nên sắc màu sôi động ngay trước lễ khai mạc.

Trên chuyến xe đưa nhóm phóng viên Báo SGGP đến Trung tâm báo chí SEA Games 33, tài xế tên là Kong hồ hởi chào đón và không quên giới thiệu những món ăn, địa điểm thú vị của Bangkok.

“Chào mừng các bạn đã đến với đất nước Thái Lan. Những ngày qua, trên những tuyến đường, khu vực mà tôi đã lái xe qua, cũng như trên các phương tiện truyền thông đều đang quảng bá rất nhiều về SEA Games 33. Tôi và các đồng nghiệp cũng đang bàn tán sôi nổi. Chắc hẳn trong một ngày nghỉ, tôi sẽ đến nhà thi đấu xem một trận tranh tài”, tài xế Kong chia sẻ.

Còn tại Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 đặt trong trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Thái Lan, lượng phóng viên quốc tế đổ về ngày một đông để đăng ký thông tin và làm thủ tục tác nghiệp.

Chị Khunthavokhla, phụ trách MPC, cho biết: “Công việc của chúng tôi tại đây là hỗ trợ truyền thông, giúp các phóng viên có môi trường tác nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày ở Thái Lan. Một vài bất tiện đã xảy ra trong những ngày đầu phóng viên lấy thẻ tác nghiệp, chúng tôi lấy làm tiếc vì điều đó và cố gắng cải thiện một cách nhanh chóng nhất”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến Thái Lan dự tranh SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá SEA Games 33 ngày 2-12, ông Gongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), khẳng định, mọi công tác tổ chức đã sẵn sàng 100%. Công tác bố trí nơi ở cho các đoàn thể thao được đảm bảo theo tiêu chuẩn cao nhất.

“Dù phải di dời địa điểm thi đấu một số môn từ tỉnh Songkhla sang địa phương khác vì tình trạng ngập lụt, nhưng ban tổ chức đã triển khai phương án thay thế kịp thời. Thông tin về các địa điểm thi đấu sẽ được cập nhật thường xuyên để người hâm mộ đăng ký nhận vé miễn phí”, ông Gongsak Yodmani nói thêm.

Kích cầu quảng bá địa phương

Thái Lan thời gian qua đối mặt với đợt lũ lụt lịch sử, nhưng nỗ lực chuẩn bị SEA Games 33 vẫn được đẩy nhanh từng ngày để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các đoàn thể thao và khán giả. Càng sát ngày diễn ra khai mạc SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan càng đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện các địa điểm thi đấu.

Nhóm phóng viên Báo SGGP đã có dịp tham quan Khu liên hợp thể thao Hua Mak (Bangkok), nơi diễn ra nhiều môn thi đấu: bắn cung, đua xe đạp lòng chảo, bơi lội, bóng chuyền, bóng đá... Địa điểm thi đấu môn bơi tại đây đã được chủ nhà Thái Lan cải tạo với chi phí 300 triệu bath (khoảng 247 tỷ đồng). Việc cải tạo bao gồm: lắp đặt hơn 3.000 ghế ngồi và các tiện ích hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Nhà thi đấu Huamark, liền kề với sân vận động quốc gia Rajamangala (nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33) sẽ là nơi tổ chức các nội dung bóng chuyền trong nhà, đang được gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị. Được xây dựng vào năm 1966 dành riêng cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 5 do Bangkok đăng cai với quy mô 15.000 chỗ ngồi (nay còn khoảng 6.000 chỗ ngồi), đây cũng là địa điểm thi đấu trong nhà quy mô lớn đầu tiên của Thái Lan.

Đoàn thể thao Việt Nam đã đến Thái Lan vào ngày 7-12, chuẩn bị bước vào tranh tài tại SEA Games 33. Ảnh: P.MINH

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilattayakorn nhấn mạnh: “Là quốc gia đăng cai, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các đoàn thể thao và người hâm mộ từ khắp nơi đến Thái Lan. Qua đây, chúng tôi mong muốn thể hiện tiềm năng của Thái Lan như một quốc gia dẫn đầu trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế”.

Việc trở lại đăng cai SEA Games sau gần hai thập niên vừa là thử thách, vừa mở ra cơ hội để Thái Lan tái khẳng định mình trên bản đồ thể thao khu vực. Sự kiện giúp thúc đẩy hạ tầng thể thao, đồng thời tạo cú hích lớn cho kinh tế - du lịch tại Bangkok và Chonburi. Giống như cách người dân ở vùng biển Mueang Chonburi (tỉnh Chonburi) hy vọng, SEA Games 33 không chỉ giúp kích cầu du lịch địa phương mà còn làm cho không khí yên bình nơi đây trở nên sôi động hơn.

Chị Puritar Mai, tiểu thương tại chợ cá ở Chonburi chia sẻ: “Mọi người bắt đầu biết đến SEA Games và hào hứng hơn. Tôi nghĩ SEA Games sẽ giúp kích thích kinh tế tốt hơn một chút, vì trước đây khu vực này khá yên ắng”.

Lưu trú gần sân vận động quốc gia Rajamangala, nhiều nhóm phóng viên Việt Nam chọn cách… đi bộ để tiết kiệm thời gian di chuyển. Phóng viên ảnh Dũng Phương (Báo SGGP) hóm hỉnh kể: “Chỉ mới dạo quanh nhẹ nhàng mà tôi đã đi gần 10km trong một ngày”.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)