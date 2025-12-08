Thái Lan và những "ổ gà" trên hành trình đến SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích rộng rãi từ công chúng vì hàng loạt sai sót, từ khâu quảng bá trực tuyến đến quản lý thực địa. Họ thừa nhận dự án đang gặp nhiều thách thức, nhưng cam đoan với công chúng rằng họ tự tin mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ khi sự kiện thể thao khu vực khai mạc vào thứ Ba tới.

Những lời chỉ trích đã gia tăng kể từ tháng trước, với câu hỏi liệu không khí trước thềm SEA Games có quá trầm lắng và đất nước có thực sự sẵn sàng cho sự kiện hay không. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn khẳng định chính phủ đã quảng bá sự kiện mạnh mẽ trước lễ khai mạc diễn ra tại Bangkok vào ngày 9-12

Ông nói rằng ông tin những người hâm mộ thể thao đã được thông tin đầy đủ, đồng thời các chiến dịch bổ sung đang được triển khai để thu hút sự chú ý của công chúng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận trong vài tháng qua, Thái Lan đã phải đối mặt với nhiều thách thức như lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Songkhla, và sự quan tâm của người dân cũng như giới truyền thông đã chuyển hướng.

Songkhla theo kế hoạch ban đầu là một trong ba địa điểm tổ chức SEA Games, trước khi thảm họa buộc tất cả các sự kiện dự kiến diễn ra ở đó phải chuyển đến Bangkok. Điều này khiến Bangkok và Chon Buri trở thành hai tỉnh chủ nhà cho các sự kiện kéo dài đến ngày 20-12.

Trong khi đó, trang web chính thức SEA Games Thái Lan 2025 đã nhận điểm "trừ" vì chương trình thể thao dường như được thực hiện bằng Microsoft Excel, với một liên kết Google Drive đính kèm nếu mọi người muốn xem thêm. Nhiều bình luận từ cư dân mạng cho rằng thông báo này trông thiếu chuyên nghiệp. Các quản trị viên trang sau đó đã xóa bài đăng, và hiện khán giả có thể kiểm tra lịch thi đấu và kết quả thể thao dễ dàng hơn.

Nội dung tạo bằng AI cũng nhận về những đánh giá tiêu cực. Vào thứ Tư, một poster quảng cáo cho SEA Games lần thứ 33 được chia sẻ rộng rãi trên mạng, thu hút thêm nhiều phản hồi không mấy tích cực. Với tác phẩm được tạo rõ ràng bởi AI, một số bình luận cho rằng việc áp dụng công nghệ này không sai, nhưng đáng lẽ phải được thực hiện đúng cách hơn với các hướng dẫn chất lượng và sự điều chỉnh thêm từ những người sáng tạo. .

Poster quảng bá cho chiến dịch SEA Games Virtual Run lần thứ 33 đã bị công chúng chỉ trích nặng nề và sau đó bị gỡ bỏ. (Ảnh: Trang Facebook SEA GAMES Thailand 2025)

Một số chi tiết bị chỉ trích trên poster bao gồm các yếu tố lơ lửng, logo chìm trong nền và dòng tiêu đề vô nghĩa. Poster hiện đã bị gỡ khỏi trang chính thức, nhưng điều đó không ngăn được những người bình luận trên mạng xã hội đặt câu hỏi rằng liệu bao nhiêu phần nội dung khác được đăng cũng được tạo bởi AI.

Thêm nhiều chỉ trích bùng nổ vào tối thứ Tư khi hệ thống loa tại sân Rajamangala ở Bangkok không thể phát quốc ca trước trận đấu bóng đá giữa Lào và Việt Nam, buộc các cầu thủ phải hát to mà không có nhạc nền. Ông Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Morning News TV3 vào thứ Năm rằng sự cố là do trục trặc kỹ thuật, và nhân viên đã bị sốc và bối rối vì mọi thứ đều ổn trong các buổi tổng duyệt. Các quan chức đã gửi thư xin lỗi đến các đội Lào và Việt Nam, ông nói.

Các yếu tố khác được trình diễn tại sân vận động cũng không làm hài lòng khán giả: một tấm biển lớn hiển thị danh sách các nhà tài trợ đã che khuất tầm nhìn ra màn hình hiển thị đài lửa, và đèn pha dường như chưa được lắp đặt hoàn thiện. Ông Kongsak cho biết ông đã ra lệnh cho nhân viên khắc phục tất cả những vấn đề này.

Ông thừa nhận rằng việc quản lý ngân sách cho dự án cũng khá thách thức. "Thái Lan có ngân sách nhỏ hơn so với SEA Games do Campuchia đăng cai vào năm 2023," ông nói, và cho biết thêm một phần lý do là Thái Lan đã có nhiều nguồn lực sẵn có hơn cho công tác tổ chức. Vấn đề không nằm ở bản thân SEA Games mà là ở việc lĩnh vực thể thao nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ ít hơn mức lý tưởng mà nó nên có," ông Kongsak nói.

Việc di chuyển các sự kiện từ Songkhla bị lũ lụt đến Bangkok cũng đòi hỏi thêm kinh phí, ước tính khoảng 160 triệu baht, ông bổ sung. Một vấn đề tiềm ẩn khác là sự bất ổn chính trị của đất nước. Khi có sự thay đổi, chính sách thay đổi và công tác vận hành cũng thay đổi theo. Ông Kongsak cho biết chính phủ hiện tại cam kết mạnh mẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ sau khi tiếp quản chỉ ba tháng trước lễ khai mạc.

