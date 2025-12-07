Đại tiệc âm thanh và ánh sáng từ lễ khai mạc SEA Games 33

Chiều ngày 7-12 tại Trung tâm báo chí - MPC (Bangkok, Thái Lan), ban tổ chức SEA Games 33 đã tổ chức buổi họp báo công bố về chương trình lễ khai mạc vào ngày 9-12 sắp tới.

Ông Atthakorn Sirilattayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (phải) dự họp báo thông tin về lễ khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại họp báo, ông Atthakorn Sirilattayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã tiết lộ về chương trình lễ khai mạc đầy đặc sắc mà chủ nhà đã chuẩn bị. Theo vị lãnh đạo này, chương trình sẽ mang đến một buổi tiệc âm thanh, ánh sáng kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn cực kỳ mãn nhãn với nhiều hiệu ứng lửa, nước…

Song song đó, lễ khai mạc sẽ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu hàng đầu của Thái Lan và đặc biệt là màn biểu diễn của huyền thoại làng muay thế giới Buakaw Banchamek. Thông điệp xuyên suốt lễ khai mạc mang đến sẽ là: Ngọn lửa đam mê, các nước Đông Nam Á là một với chung ý chí và khát vọng chiến thắng.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng theo ông Atthakorn Sirilattayakorn, đội ngũ ban tổ chức SEA Games 33 đã làm việc vô cùng tích cực để mang đến một lễ khai mạc hoành tráng và ấn tượng nhất, xứng đáng với việc Đại hội thể thao Đông Nam Á trở lại Thái Lan sau 18 năm.

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala vào ngày 9-12 tới. Đây là sân vận động có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Đây cũng là địa điểm tổ chức hai bảng đấu (trong đó có U22 Việt Nam), trận bán kết và chung kết của môn bóng đá nam.

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)