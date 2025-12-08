Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng sít sao

Cầu thủ bóng ném nam Việt Nam trở thành đội tuyển thể thao thứ 2 của chúng ta giành được chiến thắng tại SEA Games 33-2025.

Đội bóng ném nam Việt Nam từng tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan nên quen thuộc với sân đấu ở SEA Games 33-2025. Ảnh: VHF

Chiều ngày 8-12, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên tại SEA Games 33-2025. Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hiệu quả để giành chiến thắng sít sao 27-25 trước đội nam Philippines.

Đội hình thi đấu của bóng ném nam Việt Nam trong trận này gồm Nguyễn Hoàng Thanh, Vũ Chí Linh, Triệu Vân Long, Khang Gia Bảo, Nguyễn Ngọc Hải Triều, Liêu Gia Kiện, Lữ Trần Toàn Phong, Lê Minh Thuận, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Trần Lê Minh, Nguyễn Thành Tài, Trần Thiện Tâm, Nguyễn Văn Tín Đạt, Đàm Đức Mạnh, Mai Trương Huy Hoàng.

Môn bóng ném được tổ chức tại Chonburi (Thái Lan). Nội dung nam chỉ có 6 đội tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Indonesia, Việt Nam, Philipines, Singapore và Malaysia.

Theo lịch thi đấu, các cầu thủ nam Việt Nam sẽ tiếp tục gặp đội Singapore vào chiều tối ngày 10-12. Các đội thi đấu vòng bảng tới hết ngày 14-12 sau đó xác định các thứ hạng chung cuộc để tranh suất vào bán kết.

Bóng ném nam Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu vào chung kết tại SEA Games 33-2025. Cùng trong ngày thi đấu, đội chủ nhà Thái Lan đã giành chiến thắng áp đảo 39-20 trước đội Malaysia. Ở nội dung bóng ném nam trong nhà, đội Thái Lan được dự báo là ứng viên cho ngôi vô địch. Tại giải bóng ném vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Thái Lan, đội nam chủ nhà đã thắng Việt Nam tại trận chung kết để đoạt cúp vô địch.

Tính tới lúc này, sau đội bóng đá U22 Việt Nam, đội bóng ném nam Việt Nam là đội tuyển thể thao thứ 2 giành được chiến thắng trong trận khởi đầu tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN