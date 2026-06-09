Khởi động giải Quần vợt Hội Nhà báo TPHCM mở rộng 2026

Đến hẹn lại lên, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo TPHCM đã tiến hành tổ chức giải Quần vợt Hội nhà báo TPHCM mở rộng 2026. Giải năm nay tiếp tục nhận sự tiếp sức từ Becamex Group trong vai trò nhà tài trợ chính.

Giải quần vợt Hội nhà báo TPHCM hàng năm mang lại niềm vui cho những người làm báo. Ảnh: BTC.

Đây là sân chơi thường niên dành cho những người làm báo tại TPHCM, đan xen với các giải đấu giao lưu khác trong tháng 6 như giải bóng đá, Pickleball… Giải năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14-6 với sự tham dự của 92 tay vợt là nhà báo, quản lý thể thao và doanh nghiệp.

Các trận đấu sẽ diễn ra tại CLB Quần vợt Becamex, Trung tâm Thể thao cộng đồng, số 1 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TPHCM. Giải gồm 5 nội dung thi đấu: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam báo chí - doanh nghiệp.

Có tổng cộng 92 tay vợt của 18 cơ quan báo chí, hội nhà báo, Phòng PA83 Công an TPHCM, liên đoàn quần vợt các tỉnh, thành cùng nhiều doanh nghiệp đăng ký tham dự.

Toàn cảnh buổi họp sáng 9-6.

Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều tay vợt tên tuổi trong giới báo chí những mùa giải trước như Lê Hải, Vương Quyền, Đỗ Văn Lũy, Lê Phi Hùng, Dương Thanh Bá, Trần Ngọc Linh, Đỗ Hữu Lê Xuân Cường, Nguyễn Minh Vỹ, Phạm Minh Quang, Đỗ Văn Trường, Ngô Quang Hạnh... Cùng với đó còn có các tay vợt của Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM cùng nhiều doanh nhân yêu thích môn thể thao này.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt lên đến 35 triệu đồng, cùng nhiều phần quà dành cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ban tổ chức sẽ bố trí xe đưa đón từ Hội Nhà báo TPHCM đến địa điểm thi đấu và bố trí ăn uống trong những ngày thi đấu.

QUỐC CƯỜNG