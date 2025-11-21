Đội tuyển triathlon Việt Nam nêu mục tiêu giành 1 HCV tại SEA Games 33

Thành viên đội tuyển triathlon (3 môn thể thao phối hợp) Việt Nam không tập huấn tại nước ngoài mà tập trung rèn luyện chuyên môn trong nước để sẵn sàng sang Thái Lan vào tháng 12.

Tuyển thủ đội tuyển triathlon Việt Nam đang tập huấn tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi nắm bắt sự chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển trong từng chu kỳ tập luyện để có những điều chỉnh phù hợp trước khi thi đấu tại SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn triathlon (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn triathlon Việt Nam – bà Nguyễn Thu Phương trao đổi.

Trong sự chuẩn bị, đội tuyển triathlon Việt Nam đã tập huấn 4 HLV cùng 17 VĐV ở các nội dung nhằm xây dựng các phương án chuyên môn phù hợp và đảm bảo thành tích khi thi đấu. Các buổi tập luyện tại Đà Nẵng lúc này được ban huấn luyện xác định vào giai đoạn cao độ để mỗi tuyển thủ tích lũy thể lực và có chiến thuật giúp sự phối hợp của từng người được ăn ý nhất. Ngoài ra, khí hậu tại Đà Nẵng có sự tương đồng để tuyển thủ triathlon Việt Nam quen thuộc như khi thi đấu tại Thái Lan.

Bà Nguyễn Thu Phương cho biết thêm: “Lực lượng chủ chốt của đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025 vẫn có những gương mặt đạt phong độ cao từ các giải trong nước. Chúng tôi sẽ tính toán có thể cử đội tuyển sang Thái Lan sớm vài ngày trước thời gian quy định của Ban tổ chức SEA Games 33-2025 nhằm làm quen địa hình và thích nghi với khí hậu”.

Một trong những điểm khó mà đội tuyển triathlon Việt Nam gặp phải là môn đấu chưa được Ban tổ chức SEA Games 33-2025 công bố lộ hình tranh tài. Do thế, tuyển thủ Việt Nam có mặt ở Thái Lan phải tận dụng tối đa thời gian nắm bắt cung đường thi đấu giúp đảm bảo tối ưu chuyên môn.

Tại kỳ SEA Games 33-2025, chủ nhà Thái Lan đưa vào 11 nội dung thi đấu dành cho nhóm 3 môn thể thao phối hợp. Trong đó, dành cho triathlon (bơi – đạp xe – chạy bộ) sẽ diễn ra các hình thức thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội tiếp sức 3 người nam, đồng đội tiếp sức 3 người nữ, đồng đội tiếp sức hỗn hợp 2 nam – 2 nữ. Dành cho duathlon (chạy bộ - đạp xe – chạy bộ) sẽ có hình thức thi đấu đồng đội tiếp sức 3 người nam, đồng đội tiếp sức 3 người nữ và đồng đội tiếp sức hỗn hợp 2 nam – 2 nữ. Dành cho aquathlon (bơi, chạy bộ) sẽ tranh tài hình thức đồng đội tiếp sức 3 người nam, đồng đội tiếp sức 3 người nữ và đồng đội tiếp sức hỗn hợp 2 nam – 2 nữ.

Để tạo sự thích ứng cho các tuyển thủ quốc gia chuẩn bị SEA Games 33-2025, bộ môn triathlon (Cục TDTTT Việt Nam) và Liên đoàn triathlon Việt Nam đã tổ chức cự ly thi đấu và hình thức tranh tài tương đồng như nội dung sẽ có ở Thái Lan tại giải vô địch quốc gia năm nay. Sau khi giải vô địch quốc gia 2025 khép lại, đội hình tuyển thủ chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã được xây dựng.

Phạm Tiến Sản và Nguyễn Thị Phương Trinh từng là những tuyển thủ giành huy chương tại SEA Games 32-2023. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển triathlon Việt Nam cho biết, các tuyển thủ trọng điểm như Phạm Tiến Sản, Nguyễn Thị Phương Trinh, Vũ Đình Duân, Nguyễn Thị Kim Cương… vẫn là nòng cốt chuẩn bị chuyên môn với tinh thần tốt nhất hướng tới SEA Games 33-2025. Với kỳ Đại hội năm nay, đội tuyển triathlon Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 HCV.

Hai năm trước tại SEA Games 32-2023, chúng ta từng giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung đã thi đấu. Trong đó, tuyển thủ Phạm Tiến Sản có HCV cá nhân duathlon nam. Năm nay, nội dung này không được tổ chức tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN