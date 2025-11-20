SEA Games 33

Lộ diện huy chương trao giải của SEA Games 33

Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33 đã hé lộ những hình ảnh về các tấm huy chương sẽ trao tại Đại hội năm nay.

Các tấm huy chương sẽ được trao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SAT
Các tấm huy chương sẽ được trao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SAT

Ban tổ chức SEA games 33 vừa công bố hình ảnh các định dạng HCV, HCB và HCĐ sẽ được trao cho VĐV đạt thành tích trong các môn thi đấu ở Đại hội năm nay.

Theo mô tả của nhà tổ chức, ý tưởng thiết kế tấm huy chương là sự kết hợp giữa thể thao với nghệ thuật, qua đó thể hiện được bản sắc của văn hóa Thái Lan trên đó. Thông điệp của mỗi tấm huy chương mang tới từng VĐV là “PLAY BY THE RULES” (tạm dịch: Tuân thủ cuộc chơi).

Đại diện Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan cho biết mỗi tấm huy chương có chất liệu bền, chịu được va đập và mạ vàng, bạc, niken theo mỗi hình thức về màu sắc. Huy chương có đường kính 8,5 cm và độ dày là 0,8 cm. Mặt trước của huy chương có logo SEA Games 2025. Mặt sau của huy chương là logo của LIên đoàn thể thao Đông Nam Á đồng thời ghi rõ môn thi đấu mà VĐV đã đạt được thành tích. “Nền huy chương là họa tiết dệt của văn hóa quốc gia Thái Lan, tượng trưng cho sự hợp tác, đoàn kết và tính kế thừa của các VĐV tới từ các quốc gia trong khu vực cũng như truyền tải sức mạnh của thể thao trong kết nối con người, văn hóa và niềm tự hào dân tộc Thái Lan”, mô tả về mỗi tấm huy chương sẽ được trao tại SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 33-2025, Ban tổ chức đưa vào thi đấu 50 môn thể thao với 574 bộ huy chương. Ngoài ra, 12 nội dung của 3 môn thể thao thuộc chương trình biểu diễn không tính vào kết quả tổng sắp chung cuộc.

