Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc trước khi dự SEA Games 33

Từ sau giải vô địch quốc gia 2025, các tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đã tập luyện kỹ lưỡng và tiếp tục được tập huấn ở Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Tập huấn Trung Quốc chuẩn bị cho SEA Games 33

Những buổi tập cuối cùng tại Việt Nam của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 được khép vào ngày 18-11 ở khu hồ nhảy của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Tiếp sau đó, thành viên đội tuyển nhảy cầu Việt Nam sang thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn từ ngày 19-11 cho tới 13-12 để có sự tích lũy chuyên môn tối ưu nhất.

Từ sau giải vô địch quốc gia 2025, cô và trò của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam gần như tập luyện không nghỉ để tập trung tối đa vào nhiệm vụ SEA Games 33-2025. HLV Hoàng Thanh Trà của đội tuyển nhảy cầu bày tỏ: “Mỗi đội tuyển tập huấn đều có mục tiêu vào chuyên môn. Chúng tôi tập huấn 5 tuyển thủ để hoàn thiện chuyên môn tốt nhất trước khi sang Thái Lan. Mọi người đều biết, nhảy cầu rất đặc thù. Vào mùa lạnh, VĐV tập luyện sẽ khắc nghiệt hơn so với thời tiết mùa hè. Vì lẽ đó, chúng tôi phải có những phương án tập huấn để VĐV đảm bảo được thành tích”. Nhìn nhận về đội hình nhảy cầu Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, HLV Hoàng Thanh Trà cho rằng mỗi tuyển thủ có thế mạnh của mình nhưng trên hết ban huấn luyện muốn giữ tinh thần tự tin giúp mỗi người sẵn sàng vào thi đấu, đạt kết quả tốt nhất như kỳ vọng.

Theo sự chuẩn bị, đội hình tham dự môn nhảy cầu của thể thao Việt Nam gồm 5 tuyển thủ. Trong đó, các gương mặt Bùi Thị Hồng Giang, Ngô Thị Thảo, Đinh Anh Tuấn, Đặng Hoàng Tuấn Tú… được tập luyện ổn định chuyên môn thời gian qua. Quá trình tập huấn tại Trung Quốc tới đây là giai đoạn tích lũy quyết định để VĐV đạt được điểm rơi phong độ hiệu quả.

Không bỏ qua cơ hội giành thành tích

Đội tuyển nhảy cầu Malaysia vẫn giữ ưu thế số 1 tại Đông Nam Á. Họ là ứng viên giành vị trí nhóm đầu ở các nội dung tại SEA Games 33-2025. Sau Malaysia, cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ quyết liệt giữa VĐV chủ nhà Thái Lan, Singapore, Indonesia với Việt Nam.

“Năm nay, quốc gia chủ nhà Thái Lan chỉ tổ chức 4 nội dung thi đấu. Số lượng nội dung ít do vậy VĐV Việt Nam gặp khó khăn rất lớn để tranh huy chương. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu cơ hội của mình ở đâu nội dung nào và VĐV tích cực tích lũy kỹ thuật và tập trung hiện thực bài nhảy để đạt kết quả tại Thái Lan sắp tới”, HLV Hoàng Thanh Trà trao đổi thêm.

Đúng như HLV Hoàng Thanh Trà phân tích, tuyển thủ không phải không có cơ hội giành được huy chương SEA Games. 2 năm trước, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam thi đấu SEA Games 32-2023 tại Campuchia với các tuyển thủ Bùi Thị Hồng Giang, Ngô Phương Mai, Đinh Anh Tuấn, Đặng Hoàng Tú và Nguyễn Tùng Dương và đạt 1 HCB (Bùi Thị Hồng Giang). Tại Thái Lan năm nay, môn nhảy cầu có 3 nội dung dành cho nam và 1 nội dung đối với nữ (đôi nữ cầu cứng).

Anh Tuấn, Hoàng Tú từng giành HCV tại Singapore vào tháng 6 năm nay. Ảnh: SEA AGE

5 tuyển thủ sẽ tham dự SEA Games 33-2025 đều là VĐV trẻ nhưng được tích lũy chuyên môn theo từng chu kỳ tập huấn, thi đấu những năm qua. Trong sự chuẩn bị, 2 tuyển thủ Bùi Thị Hồng Giang và Ngô Thị Thảo đang kỳ vọng sẽ có kết quả tốt do đó đang tích cực hoàn thiện kỹ thuật tốt nhất để đảm bảo sự phối hợp từ bước nhảy tới kỹ thuật lộn vòng trên không và tiếp nước, giành điểm số ưng ý tại SEA Games 33-2025.

Tháng 6 năm nay, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam từng tham dự giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2025 ở Singapore. Chúng ta giành 2 tấm HCV và 1 trong số đó có kết quả của 2 tuyển thủ Đinh Anh Tuấn, Đặng Hoàng Tú (đôi nam cầu cứng 10m). Họ tự tin sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 33-2025. “Với chúng tôi, nếu đạt được thành tích thì bất kể huy chương nào cũng rất ý nghĩa. Đó là sự ghi nhận nỗ lực về chuyên môn của từng VĐV. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị trong đợt tập huấn tại Trung Quốc lần này”, HLV Hoàng Thanh Trà nói.

MINH CHIẾN