Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh phấn đấu giành HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển cờ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 và nhóm kỳ thủ cờ vua có nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất.

Lê Tuấn Minh (áo trắng) đã thi đấu tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 và giành HCV cờ nhanh, cờ chớp. Ảnh: NGUYỄN MINH

“Kỳ thủ Lê Tuấn Minh là 1 trong những gương mặt đang tập trung chuyên môn cho SEA Games 33-2025. Tuyển thủ vừa tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025. Một số kỳ thủ của khu vực Đông Nam Á có tham gia tranh tài môn cờ vua tại Đại hội này. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể biết được đội hình cụ thể của các đội bạn đối với SEA Games 33-2025. Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam rất thận trọng chuẩn bị chuyên môn”, phụ trách bộ môn cờ (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng trao đổi.

Tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 vừa khép lại ở Singapore, cá nhân Lê Tuấn Minh giành cú đúp HCV khi vô địch bảng cờ nhanh và cờ chớp. Lê Tuấn Minh đã xếp trên các kỳ thủ của Singapore, Indonesia, Malaysia trong các nội dung trên để giành HCV.

Theo tìm hiểu, đội tuyển cờ Việt Nam đăng ký mục tiêu phấn đấu giành 2 HCV tại SEA Games 33-2025 trước lãnh đạo ngành thể thao.

Môn cờ của SEA Games 33-2025 sẽ đưa vào thi đấu 8 nội dung. Trong số này, cờ vua chỉ có 2 nội dung được tổ chức là đồng đội đôi nữ cờ nhanh và đồng đội đôi nam cờ nhanh. “Chúng ta phải thấy rằng các quốc gia trong khu vực đều có kỳ thủ mạnh. Quốc gia nào cũng hướng đến kết quả tốt nhất. Vì thế, chúng tôi dự báo kỳ thủ cờ phải rất nỗ lực từng nội dung mới đạt cơ hội, chạm tay vào kết quả huy chương”, ông Nguyễn Minh Thắng bày tỏ thêm.

Trở về từ Singapore, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã chia sẻ rất thận trọng rằng khi chưa thi đấu tại SEA Games 33-2025 thì các kết quả chưa thể sớm nói trước và bản thân mình rất tập trung chuẩn bị để làm nhiệm vụ quốc gia giao phó.

Môn cờ vua không đưa vào chương trình SEA Games 32-2023 tại Campuchia và bây giờ được trở lại tranh tài ở Thái Lan vào tháng 12 năm nay. Trong 3 lần gần nhất nội dung cờ vua tổ chức tại Đại hội thể thao Đông Nam Á gồm SEA Games 27-2013, SEA Games 30-2019 và SEA Games 31-2021, kỳ thủ cờ vua Việt Nam đều giành huy chương. Cá nhân đại kiện tướng Lê Tuấn Minh từng giành 2 HCV tại SEA Games 31 tại Việt Nam sau khi vô địch cờ chớp cá nhân, cờ chớp đồng đội đôi nam (thi đấu cùng Lê Quang Liêm).

Tuấn Minh từng giành huy chương tại bàn của mình trong giải đồng đội Olympiad 2024. Ảnh: FIDE

Bên cạnh nội dung cờ vua, đội tuyển cờ Việt Nam cũng xác định đội hình kỳ thủ sẽ tham dự nội dung đối với cờ maruk (4 bộ huy chương) và cờ asean (2 bộ huy chương) của SEA Games 33-2025.

Chúng ta hướng đến mục tiêu đạt kết quả tốt nhất. “Môn cờ maruk có nhiều kỳ thủ mạnh của Thái Lan tham dự vì thế việc giành được huy chương trước kỳ thủ chủ nhà là không dễ dàng”, ông Nguyễn Minh Thắng đưa thêm phân tích. Hai năm trước, đội tuyển cờ Việt Nam từng giành 10 huy chương (2 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ) ở các nội dung cờ ouk chaktrang (có cách thi đấu như cờ maruk, cờ ốc) tại SEA Games 32-2023. Tuy vậy, mỗi kỳ thi đấu đều có những kỳ thủ mạnh xuất hiện nên đội tuyển cờ Việt Nam vẫn cần sự chuẩn bị chuyên môn tối ưu.

Cờ vua Việt Nam sẽ có 6 kỳ thủ tham dự SEA Games 33-2025 gồm Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bành Gia Huy, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Phạm Lê Thảo Nguyên.

MINH CHIẾN