Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam nhận chỉ tiêu giành 1 HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành 1 HCV tại SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan tới đây.

Tuyển thủ trần Ngọc Lượng (xanh) là 1 trong những võ sĩ được trao suất tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: VMMAF

6 tuyển thủ của đội tuyển võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) và Ban huấn luyện đội tuyển đã nhận nhiệm vụ phấn đấu giành 1 HCV trong lần đầu tham dự Đại hội.

Danh sách đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam sẽ có mặt tại Thái Lan gồm Phạm Văn Nam (nội dung traditional 56kg nam), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60kg nam), Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65kg nam), Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (MMA hiện đại 60kg nữ), Dương Thị Thanh Bình (MMA hiện đại 54kg nữ) và Lê Ngọc Thu (MMA truyền thống 54kg nữ). Trong các võ sĩ có tên dự SEA Games 33-2025, tuyển thủ Lê Thị Ngọc Thu thuộc thể thao TPHCM và là học trò của HLV Nguyễn Trần Duy Nhất. Ngoài cô, tuyển thủ Phạm Văn Nam và Trần Ngọc Lượng cũng thuộc thể thao TPHCM.

Theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 33-2025, mỗi quốc gia tham dự môn MMA chỉ được đăng ký 1 tuyển thủ tại 1 hạng cân.

Lần đầu tiên võ thuật tổng hợp (MMA) nằm trong chương trình chính thức của 1 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Môn đấu này chỉ diễn ra trong 2 ngày chính thức tại SEA Games 33-2025 là 10 và 11-12. Theo dự kiến, ngày 11-12 sẽ tranh tài toàn bộ các trận chung kết của tất cả các hạng cân để xác định thành tích chung cuộc của VĐV.

MINH CHIẾN