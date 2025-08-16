Lần đầu tiên giải võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp MMA Lion Championship 2025 tranh tài ngoài trời

Các võ sĩ thi đấu giải võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp MMA Lion Championship 2025 sẽ tranh tài trên lồng bát giác đặt ngoài trời tại Quảng trường Cam Ranh (Khánh Hòa).

Võ sĩ Lê Văn Tuần sẽ thi đấu tranh đai 60kg nam và đứng trước cơ hội là võ sĩ MMA đầu tiên tại Việt Nam giữ đai của 2 hạng cân khác nhau. VMMAF

Các trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 trên võ đài ngoài trời.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) và Ban tổ chức đã tiến hành cân trọng lượng kỹ thuật trước giải và xác định các cặp thi đấu gồm Lê Văn Tuần – Trần Ngọc Lượng (56kg nam), Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa – Lò Thị Phung (52kg nữ), Thành Hoan/Tiến Long – Xuân Phương/Ngọc Thức (song đấu), Trần Minh Nhựt – Bạch Văn Nghĩa (60kg nam) và Phạm Thanh Ngân – Quàng Văn Minh (65kg nam).

Trong đó, trận đấu giữa võ sĩ Lê Văn Tuần và Trần Ngọc Lượng sẽ có tính chất tranh đai vô địch hạng cân 60kg nam. Trước đó, Lê Văn Tuần đã giành đai vô địch hạng cân 56kg nên nếu chiến thắng trong trận này sẽ trở thành võ sĩ đầu tiên đạt 2 đai vô địch.

Tâm điểm còn lại là trận quyết đấu nội dung nữ giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Lò Thị Phung sẽ tranh đai vô địch 52kg nữ. Hai võ sĩ thi đấu theo thể thức MMA Pro. Quỳnh Hoa có sở trường là các kỹ thuật của muay Thái, tán thủ (wushu) và võ cổ truyền trong khi Lò Thị Phung mạnh mẽ với nhiều đòn khóa siết của jujitsu.

Ban tổ chức cho biết việc tranh tài trên võ đài mở sẽ tạo sự hấp dẫn và đưa võ thuật tổng hợp MMA đến gần hơn với người hâm mộ. Võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đã bắt đầu tổ chức giải vô địch quốc gia nhưng đây mới là lần đầu 1 giải chuyên nghiệp có lồng bát giác đặt ngoài trời để phục vụ người hâm mộ.

