Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh dừng bước tại giải cờ Speed Chess Championship 2025

Hai đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã tham dự giải Speed Chess Championship 2025 nhưng đều không vượt qua được các đối thủ mạnh hơn.

Lê Quang Liêm đã gặp Nakamura nhưng không có được chiến thắng chung cuộc. Ảnh: CHESS.COM

Giải Speed Chess Championship 2025 thi đấu trực tuyến (online) với hình thức cờ nhanh và cờ chớp. Các trận đấu đã khởi đầu từ ngày 13-10 để kéo dài tới ngày 2-9-2026.

Tại cuộc đấu của mình gặp đại kiện tướng Alireza Firouzja (Pháp), sau 11 ván đấu với các thể thức khác nhau, Lê Tuấn Minh thua chung cuộc với với điểm số 8-16 nên dừng bước.

Lê Quang Liêm gặp Hikaru Nakamura (Mỹ) trong trận đấu ngày 17-10. Tới rạng sáng ngày 18-10 theo giờ Việt Nam, trận đấu mới khép lại. Các bên đều chiếm ưu thế cho mình trong từng ván tuy nhiên, Hikaru Nakamura vẫn là người nhỉnh hơn để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 13,5-11,5.

Theo điều lệ, giải tiến hành tranh tài loại trực tiếp. Kỳ thủ sẽ tranh tài cờ nhanh và cờ chớp theo các quy định khác nhau. Đầu tiên sẽ là đấu cờ nhanh 5+1, tiếp đó là cờ nhanh 3+1 và cờ chớp tốc độ (bullet) 1+1. Trong trường hợp 2 kỳ thủ hòa điểm, các ván tie-break tốc độ sẽ được thi đấu đồng thời ván Armageddon cũng có thể được tổ chức để quyết định kết quả chung cuộc.

Các kỳ thủ tham dự giải năm nay gồm Alireza Firouzja, Praggnanandhaa Rameshbabu, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Ding Liren, Fabiano Caruana, Anish Giri, Vincent Keymer, Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Lê Quang Liêm, Arjun Erigaisi, Denis Lazavik, Jose Martinez, Lê Tuấn Minh, Hans Niemann. Sau vòng 1, giải xác định 8 kỳ thủ chiến thắng tiếp tục đấu tứ kết.

MINH CHIẾN