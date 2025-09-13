Beatrice Chebet giành HCV đầu tiên cho Kenya tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2025

Beatrice Chebet đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Kenya tại Giải điền kinh vô địch thế giới ở Tokyo (Nhật Bản), với chiến thắng cực kỳ ấn tượng ở nội dung chạy 10.000 mét nữ có thành tích 30 phút 37 giây 24.

Chebet ăn mừng chiến thắng

Chiến thắng của Chebet đã chấm dứt gần một thập kỷ chờ đợi của Kenya ở nội dung thi đấu này. Lần cuối cùng khi một nữ VĐV Kenya giành chức vô địch thế giới 10.000 mét là vào năm 2015, thời điểm Vivian Cheruiyot giành chiến thắng tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trong khi đó, Nadia Battocletti của Italia cũng đã có một màn trình diễn xuất sắc để giành lấy tấm HCB với thành tích lập Kỷ lục quốc gia là 30:38.23, còn lại Gudaf Tsegay của Ethiopia giành HCĐ với thành tích là 30:39.65 - khi về đích thứ 3.

Chebet (năm nay mới 24 tuổi, đã giành "cú đúp" HCV 5.000 và 10.000 mét tại Olympic Paris), nổi tiếng với sức bền trong các cuộc thi chạy việt dã và cả chạy đường trường, cô đã bứt tốc ở những vòng cuối để bỏ xa nhóm dẫn đầu - và giành chiến thắng lịch sử cho cả nước nhà lẫn bản thân của mình.

Chiến thắng của cô đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng cho Kenya - tại giải vô địch đang diễn ra ở SVĐ Quốc gia Tokyo (Nhật Bản), khi Kenya này đang tìm cách tạo đà với các nội dung chạy đường trường trong phần còn lại của giải đấu.

Trước đó, niềm vui điền kinh của Kenya “ngắn chẳng tày gang”. Dù đạt thành tích lọt vào vòng chung kết nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp, đội hình 4 người do Mary Moraa chạy cuối bị loại vì đã vi phạm làn chạy, phủ một bóng đen lên khởi đầu tưởng chừng rất mạnh mẽ.

Đội chạy của Kenya - bao gồm Brian Tinega, Mercy Adongo, Allan Kipyego và Moraa - về thứ 2 ở vòng loại 2 với thành tích là 3:10.73, lập ra Kỷ lục châu Phi mới và giành một suất lọt vào thẳng chung kết. Thành tích của họ chỉ nhanh hơn chút ít so với 3:11.16 của Nam Phi, được ghi nhận trước đó ở vòng loại 1.

Kenya đã có khởi đầu đầy mạnh mẽ ở làn số 6, với Tinega trao gậy sạch sẽ cho Adongo, người sau đó chuyền gậy cho Kipyego. Anh đã thu hẹp khoảng cách một cách ấn tượng trước khi trao gậy cho nhà vô địch thế giới 800 mét - cô Moraa, người đã giúp đội về đích ở vị trí thứ 2 sau Bỉ.

Tuy nhiên, niềm vui đã bị cắt ngang đột ngột khi các quan chức thông báo với các VĐV Kenya ngay giữa cuộc phỏng vấn, rằng họ đã bị loại theo như Quy tắc TR17.23 của Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Quy tắc này liên quan đến việc vi phạm làn chạy, bao gồm việc giẫm hoàn toàn lên vạch kẻ hoặc vi phạm nhiều lần trong các cuộc thi chạy theo làn.

Sau đó, người ta xác nhận rằng Kipyego đã giẫm lên vạch kẻ bên trong ở khúc cua, dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu trực tiếp. Kết quả là, đội chủ nhà Nhật Bản được đôn lên thi đấu ở trận chung kết với tư cách là một trong những đội có thành tích nhanh nhất không tự động vượt qua vòng loại.

