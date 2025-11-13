UFC 322: Valentina Shevchenko bảo vệ đai hạng ruồi nữ lần 9, đối đầu Trương Vĩ Lệ

Trong sự kiện UFC 322 diễn ra tại Bát giác đài Madison Square Garden (New York - Mỹ) vào cuối tuần này, thì ngoài trận Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev tranh đai UFC hạng bán trung, có một trận đấu rất đáng chú ý khác: Valentina Shevchenko vs Trương Vĩ Lệ, bảo vệ đai hạng ruồi nữ

Shevchenko khoe 8 viên hồng ngọc gắn trên 8 đai vô địch, mỗi viên đại diện cho 1 lần bảo vệ thành công

“Viên đạn” Shevchenko và "Magnum” hiện là 2 trong số những võ sĩ hay nhất kỷ nguyên này trong làng UFC dành cho nữ (Cao thủ còn lại chính là “Sư tử cái” Amanda Nunes, kẻ đã từng sở hữu cả 2 đai vô địch hạng lông và hạng gà ở trong Bát giác đài UFC, nhưng đã giải nghệ).

Thế nên, Vĩ Lệ “phi thăng” hạng ruồi, sau khi “chấn nhiếp mọi sinh linh” hạng cân dâu (với 3 lần bảo vệ thành công đai vô địch), đưa Shevchenko vào tư thế bảo vệ đai hạng ruồi nữ lần thứ 9, trận đấu nhanh chóng trở thành kinh điển của hệ nữ.

Với Shevchenko, cô đã trở thành một trong những nữ võ sĩ vĩ đại nhất ở trong lịch sử UFC sau lần bảo vệ thành công đai vô địch lần thứ 8 (mỗi lần, cô nhận thêm một viên đá hồng ngọc cho chiếc đai hào nhoáng) trước Tatiana Suarez diễn ra hồi tháng 2.

Nhưng nếu đánh bại một trong những môn sinh tiêu biểu của Thiếu Lâm Kung Fu, và có lần thứ 9 bảo vệ đai vô địch, cô sẽ vươn tầm trở thành một WGOAT, có thể đứng ngang hàng với Nunues, người đã từng đánh bại cô những 2 lần ở quá khứ...

Tuy vậy, “Viên đạn” không hề muốn nói đến cụm từ cao quý đó, ít nhất là chưa phải bây giờ. Shevchenko có chia sẻ khi trả lời phỏng vấn với Stake: “Tôi chưa bao giờ là người tự nói về điều này với bản thân mình. Và tôi sẽ để cho người hâm mộ lên tiếng!”.

“Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới và trở thành cao thủ đệ nhất. Chiến thắng và tiếp tục cải thiện bản thân mình, trở nên hay hơn so với ngày hôm qua. Còn về vấn đề là WGOAT hay không, hay để các CĐV đưa ra đánh giá”.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Shevchenko từng trải nghiệm 4 trận thua, và 50% trong số đó là trước “Sư tử cái vĩ đại” đến từ đất nước Brazil. Trận thua đầu tiên (và là trận thua thứ 2 trong sự nghiệp) diễn ra tại sự kiện UFC 196 hồi tháng 3 của 2016.

Trận thua thứ 2 diễn ra trong sự kiện UFC 215 khi cô tranh đai hạng gà. Cả 2 trận thua trước Nunes đều bằng điểm số “mong manh” do BGK chấm sau các hiệp đấu. Điều đó khiến cho cô có cảm giác “không phục”, và Shevchenko chắc chắn muốn báo thù.

“Trong một thời gian dài, Nunes chính là lý do duy nhất - thúc đẩy tôi quay trở lại hạng cân gà nữ, Shevchenko nói với Mike Bohn của MMA Junkie, “Chỉ có một cái tên mà thôi, đó vốn là công việc vẫn còn đang dang dở giữa tôi với lại Amanda. Khi cô ấy giải nghệ, tôi sẽ không còn hứng thú với hạng cân gà nữa”.

“Giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem sao. Có tin đồn rằng là cô ấy vẫn chưa giải nghệ, nhưng mà hãy cùng xem là điều đó có đúng không”, Shevchenko nói về khát khao “duy nhất” nếu cô bảo vệ đai vô địch hạng ruồi trước Trương Vĩ Lệ vào cuối tuần này

Đ.Hg.