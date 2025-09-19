Phạm Tiến Sản đại diện điền kinh Việt Nam tham dự Berlin Marathon 2025

Tuyển thủ Phạm Tiến Sản đã có mặt tại Đức tham dự giải chạy danh giá Berlin Marathon 2025 ở thành phố Berlin.

Phạm Tiến Sản sẽ thi đấu giải Berlin Marathon 2025 tại Đức vào cuối tuần này. Ảnh: D.P

Tuyển thủ Phạm Tiến Sản đang có mặt tại Đức sẵn sàng thi đấu giải Berlin Marathon 2025. Giải đấu sẽ diễn ra ngày 21-9, theo giờ địa phương.

Năm ngoái, Phạm Tiến Sản đã tham dự giải này và đạt kết quả 2 giờ 22 phút 46 giây. Để chuẩn bị chuyên môn cho giải Berlin Marathon 2025, Phạm Tiến Sản đã tập thể lực gần gần 2 tháng qua tại quê nhà Bắc Ninh. Mục tiêu hướng tới của Phạm Tiến Sản là vượt thành tích cao nhất của mình chính là kết quả 2 giờ 22 phút 46 giây tại Berlin Marathon 2024.

Giải đấu này trong danh sách các giải marathon lớn, danh giá nhất của thế giới gồm Tokyo Marathon (Nhật Bản), Boston Marathon (Mỹ), London Marathon (Anh), Sydney Marathon (Australia), Berlin Marathon (Đức), Chicago Marathon (Mỹ) và New York City Marathon (Mỹ).

Phạm Tiến Sản là VĐV trưởng thành từ điền kinh chạy dài. Hiện lúc này, Tiến Sản chuyển sang tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp 2 môn phối hợp duathlon (chạy bộ - đạp xe – chạy bộ). Tiến Sản là tuyển thủ quốc gia nội dung này và giành HCV tại SEA Games 31, 32. Ở giải triathlon vô địch quốc gai 2025, Phạm Tiến Sản bảo vệ tấm HCV của mình.

Theo sự chuẩn bị chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển triathlon Việt Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch để Phạm Tiến Sản tập luyện hướng tới tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Nội dung duathlon tại SEA Games 33-2025 sẽ tranh tài đồng đội, vắng nội dung cá nhân.

MINH CHIẾN