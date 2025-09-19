Môn điền kinh SEA Games 33 không quy định kiểm tra giới tính VĐV dự nội dung nữ

Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33 tại Thái Lan không có quy định về kiểm tra giới tính VĐV hạng mục nữ ở Đại hội lần này.

VĐV điền kinh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Qua tìm hiểu của SGGP, môn điền kinh SEA Games 33-2025 không quy định kiểm tra giới tính VĐV hạng mục nữ. Các đội điền kinh đã được phổ biến nội dung tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025 trước khi tranh tài.

Chủ nhà Thái Lan sơ bộ thông báo các quy định về y tế, trong đó đề cao việc kiểm tra doping dành cho VĐV. Trong đó, công tác này tuân thủ quy định phòng, chống doping mới nhất được cập nhật từ Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics - WA). Quy định cho biết: “nếu VĐV từ chối hoặc không có mặt sau khi được thông báo kiểm tra doping có thể dẫn tới vi phạm quy định chống doping được ban hành”.

Tại SEA Games 33-2025, môn điền kinh sẽ bắt buộc kiểm tra doping đối với VĐV phá kỷ lục châu Á hoặc Đông Nam Á. Trường hợp VĐV đạt thành tích phá kỷ lục quốc gia thì đội tuyển có VĐV trên phải nộp đơn để tiến hành lấy mẫu kiểm tra doping cho VĐV của mình.

Trước khi môn điền kinh thi đấu, đại diện các đội tuyển sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật nhằm thông báo danh sách tham dự cuối cùng cũng như nắm bắt mọi yêu cầu theo quy định hoặc đưa ra thắc mắc để được giải đáp. Dự kiến, phiên họp kỹ thuật môn điền kinh SEA Games 33-2025 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) ngày 10-12. Ngày 11-12 bắt đầu thi đấu các nội dung đầu tiên.

MINH CHIẾN