Thể thao Việt Nam không đăng ký thi đấu môn billiards tại SEA Games 33

Billiards Việt Nam không tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: UMB

Theo tìm hiểu, ngành thể thao đã quyết định không đăng ký tham dự môn billiards ở SEA Games 33-2025. Bộ phận chuyên môn bộ môn billiards (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam đã tham mưu chuyên môn qua đó Cục TDTT Việt Nam đi tới quyết định này. Ban tổ chức Thái Lan chỉ đưa vào thi đấu nội dung billiards Anh và snooker. Tại SEA Games 33-2025, môn billiards có 10 bộ huy chương. Cơ thủ Việt Nam không có thế mạnh đối với billiards Anh và snooker nên khó đạt được HCV do vậy bộ phận chuyên môn quyết định không cử lực lượng thi đấu tại Thái Lan lần này.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển billiards Việt Nam giành 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Các cơ thủ đã giành huy chương tại Đại hội trên là Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Đức Anh Chiến, Lê Thị Ngọc Huệ, Phùng Kiện Tường, Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Tạ Văn Linh, Nguyễn Anh Tuấn.

Ban tổ chức môn billiards của SEA Games 33-2025 cho biết việc chọn hạt giống trong bốc thăm một số nội dung sẽ dựa trên kết quả thi đấu của cơ thủ từng đạt ở SEA Games 32-2023. Môn billiards dự kiến diễn ra từ ngày 10 tới 18-12 tại thành phố Chonburi (Thái Lan).

Hiện tại, các cơ thủ cả nước đang tham dự giải carom vô địch trẻ và vô địch Cúp quốc gia 2025 ở Lâm Đồng. Trong kết quả mới nhất, cơ thủ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh bất ngờ bị loại ở nội dung carom 3 băng nam. Giải đấu có gần 400 cơ thủ tranh tài các nội dung gồm carom 1 băng nam, carom 3 băng U22, carom 3 băng nam và carom 3 băng nữ.

