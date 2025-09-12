Cơ thủ Dương Quốc Hoàng sẽ tham dự giải billiards pool 10 bi vô địch thế giới trên sân nhà

Dương Quốc Hoàng đã thông báo lịch thi đấu dày đặc thời điểm hiện tại và dự kiến sẽ tập trung cho giải billiards pool 10 bi vô địch thế giới 2025 tại TPHCM.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng giành quyền vào vòng chung kết giải pool 10 bi vô địch thế giới 2025 tại TPHCM. Ảnh: WPA

Dương Quốc Hoàng giành quyền tham dự vòng chung kết giải billiards pool 10 bi vô địch thế giới 2025 được tổ chức từ ngày 20 tới 28-9 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Đây là giải quan trọng thuộc hệ thống chính thức Liên đoàn billiards pool thế giới tổ chức (WPA).

Dương Quốc Hoàng thông báo ngoài giải trên còn tham dự giải An Nhiệt Southern Open 2025 từ 14 tới 15-9, giải box billiards đôi nam-nữ 2025 từ 17 tới 19-9 và giải Peri 9 bi Open 2025 từ ngày 2 tới 5-10, giải Hanoi Open Pool Championship 2025 từ ngày 7 tới 12-10.

Đối với giải billiards pool 10 bi vô địch thế giới 2025, ngoài Dương Quốc Hoàng, chủ nhà Việt Nam còn có cơ thủ Phạm Phương Nam giành quyền góp mặt vòng chung kết.

Vòng loại khởi động của giải billiards pool 10 bi vô địch thế giới 2025 sẽ tổ chức tại TPHCM (từ 17 tới 19-9) để chọn thêm cơ thủ vào vòng chung kết. Theo đăng ký, Việt Nam có 51 cơ thủ tham dự vòng này. Một số gương mặt được chú ý như Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Trường An, Lường Đức Thiện, Đặng Thành Kiên, Đỗ Hoàng Quân, Lương Chí Dũng…

Giải đấu chỉ có 96 cơ thủ được tham dự. Giải có tổng thưởng là 250 ngàn USD (hơn 6,7 tỷ đồng). Người đang giữ ngôi vô địch giải là Carlo Biado (Philippines).

MINH CHIẾN