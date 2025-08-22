Các môn khác

Billiards Việt Nam chỉ còn Dương Quốc Hoàng thi đấu tại giải US Open 2025

SGGPO

Dương Quốc Hoàng là cơ thủ duy nhất chưa bị loại tại giải US Open 2025 đang thi đấu quyết liệt ở Mỹ.

Dương Quốc Hoàng đã vào vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất tại US Open 2025. Ảnh: MATCHROOM
Dương Quốc Hoàng đã vào vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất tại US Open 2025. Ảnh: MATCHROOM

Rạng sáng ngày 22-8 theo giờ Việt Nam, 2 cơ thủ còn lại của chúng ta là Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn đã thi đấu các trận loại trực tiếp quan trọng.

Dương Quốc Hoàng gặp Matt Ewards để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 10-4 trong trận tìm vé vào vòng 1/32. Ngay khi khởi đầu, Dương Quốc Hoàng đã áp đảo đối thủ rồi hoàn tất trận đấu bằng thắng lợi như dự báo.

Tại trận tiếp theo gặp Naoyuki Oi, cảm xúc thăng hoa đã nhân đôi với Dương Quốc Hoàng. Đây là cơ thủ từng thắng Dương Quốc Hoàng tại trận đầu tiên ở US Open 2025. Tuy nhiên trong trận tái đấu ở vòng 32 cơ thủ xuất sắc nhất, Dương Quốc Hoàng chơi hiệu quả hơn. Dương Quốc Hoàng không cho đối phương có cơ hội giữ thế trận mà để Naoyuki Oi phải chịu trận, chấp nhận thua với kết quả 4-10.

Chiến thắng giúp Dương Quốc Hoàng vào nhóm 16 cơ thủ xuất sắc nhất. Đối thủ tiếp theo của Dương Quốc Hoàng sẽ là người thắng trong trận Michael Baoanan và Jesus Atencio.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn đã bị loại đáng tiếc. Tại vòng 1/32, Nguyễn Anh Tuấn gặp Oscar Dominquez. Cơ thủ đối phương tận dụng những sai sót của Nguyễn Anh Tuấn để dẫn điểm 8-3 rồi kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc bằng tỷ số 6-10.

Như vậy, billiards còn duy nhất Dương Quốc Hoàng tiếp tục thi đấu tại US Open 2025. Giải thuộc hệ thống World Nineball Tour thế giới và có tổng thưởng 500.000 USD. Nhà vô địch giải năm nay sẽ nhận thưởng 100.000 USD. Các trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra ngày 23.8 (theo giờ địa phương).

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

billiards Dương Quốc Hoàng billiards Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn billiards US Open 2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn