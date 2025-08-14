Cơ thủ billiards Việt Nam lỡ tấm HCĐ tại World Games 2025

Đội tuyển billiards Việt Nam đã không giành được huy chương tại World Games 2025 dù cơ thủ Trần Quyết Chiến nỗ lực với khả năng của mình.

Trần Quyết Chiến không giành được huy chương World Games 2025 dù đã nỗ lực. Ảnh: UMB

Đội tuyển billiards Việt Nam gồm 2 cơ thủ Trần Quyết Chiến, Phùng Kiện Tường chính thức kết thúc thi đấu World Games 2025 và dự kiến về nước trong ngày hôm nay 14-8.

Tại buổi tối thi đấu tranh hạng 3 nội dung carom 3 băng nam, Trần Quyết Chiến đã thua cơ thủ người Đức là Horn Martin với kết quả 34-40. Trận thua khiến tuyển thủ của Việt Nam chỉ đạt hạng 4 chung cuộc. Trong các lần thi đấu World Games trước đây, Trần Quyết Chiến chỉ lọt tới tứ kết nội dung tranh tài.

Năm nay, môn billiards & snooker tiếp tục được tổ chức tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, nội dung carom không trong chương trình thi đấu nên Trần Quyết Chiến và Phùng Kiện Tường không có cơ hội sang Thái Lan tranh tài. Hiện tại, đội tuyển billiards Việt Nam vẫn đang xem xét các khả năng góp mặt tại SEA Games 33-2025 hay không do vắng nhóm nội dung sở trường.

VĐV đội tuyển bóng ném bãi biển nữ đã kết thúc thi đấu và đứng hạng 7 chung cuộc. Chúng ta thắng đội Croatia tại trận phân hạng với tỷ số 2-1.

Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đang có 2 HCB, 1 HCĐ ở World Games 2025 tổ chức ở Trung Quốc. Các thành tích huy chương do tuyển thủ đội tuyển wushu Việt Nam giành được. Thành viên đội tuyển wushu Việt Nam đã lên đường về nước sau tranh tài World Games 2025. Chúng ta còn thi đấu các nội dung của môn bi sắt và thể dục aerobic tại Đại hội.

MINH CHIẾN