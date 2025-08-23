Các môn khác

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng thua sít sao ở giải US Open 2025

Dương Quốc Hoàng là người duy nhất còn thi đấu tại giải pool 9 bi US Open 2025 nhưng lỡ cơ hội lọt vào tứ kết.

Dương Quốc Hoàng không thể vào tứ kết US Open 2025. Ảnh: CPBA 99
Rạng sáng ngày 23-8 theo giờ Việt Nam, Dương Quốc Hoàng đã thi đấu lượt của 16 cơ thủ xuất sắc nhất tại giải pool US Open 2025 (Mỹ). Đối thủ của Dương Quốc Hoàng là cơ thủ người Philippinnes Michael Baoanan. Nếu thắng trận, Dương Quốc Hoàng sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết giải đấu. Tuy nhiên, diễn biến trên bàn không mang lại chiến thắng chung cuộc cho cơ thủ của chúng ta.

Michael Baoanan khởi đầu tốt để vượt lên dẫn 5 điểm. Sau đó, Dương Quốc Hoàng thi đấu bình tĩnh giành từng điểm số quan trọng và dẫn trước Michael Baoanan với tỷ số 8-7. Đáng tiếc vào thời điểm quyết định, Dương Quốc Hoàng không giữ được lợi thế, để Michael Baoanan vượt lên dọn bàn kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 10-9.

Thua sít sao, Dương Quốc Hoàng chưa thể hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết giải đấu. Billiards Việt Nam đã có 10 cơ thủ tham dự giải US Open 2025 gồm Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quang Trung, Trần Trung Anh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thắng, Nguyễn Hoàng Nhật, Nguyễn Hoàng Tuấn. Trong đó chỉ có Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn lọt vào vòng 32 cơ thủ xuất sắc nhất. Cá nhân Dương Quốc Hoàng tiếp tục dự vòng 16 người cuối cùng để tìm suất tứ kết nhưng không thành công.

Giải pool US Open 2025 sẽ bế mạc ngày 23-8 theo giờ địa phương. Giải thuộc hệ thống thi đấu World Nineball Tour của thế giới với tổng thưởng 500.000 USD. Riêng cơ thủ vô địch nhận 100.000 USD.

