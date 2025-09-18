Trần Thị Nhi Yến rời đội tuyển điền kinh Việt Nam, không tham dự SEA Games 33

Nhi Yến muốn tập trung vào học Đại học do vậy xin nghỉ không tập luyện điền kinh. Ảnh: NHI YẾN

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) đã cho biết, Trần Thị Nhi Yến bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục sự nghiệp học tập, do vậy sẽ tạm dừng việc tập luyện chuyên môn điền kinh. Sau khi xem xét nguyện vọng của tuyển thủ này, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã báo cáo bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Nguyện vọng của Trần Thị Nhi Yến được chấp thuận.

Trần Thị Nhi Yến vừa tham dự giải vô địch quốc gia 2025 mới đây tại Đà Nẵng nhưng không giành được HCV trong các nội dung 100m và 200m nữ. Cô đạt thành tích 11”80, có HCB nội dung 100m và 23”56 nhận HCĐ nội dung 200m nữ.

Trước đó, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung Trần Thị Nhi Yến tập huấn năm 2025. Việc xin thôi tập huấn đội tuyển điền kinh Việt Nam, đồng nghĩa Nhi Yến sẽ không có cơ hội tham dự SEA Games 33-2025 dù Ban huấn luyện đội tuyển chưa quyết định lực lượng cuối cùng.

Nhi Yến là VĐV thuộc điền kinh Tây Ninh. Tuyển thủ này từng giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 năm 2022 trên sân Mỹ Đình cho đơn vị Long An (cũ) trong nội dung 100m nữ. Năm 2023, Trần Thị Nhi Yến từng lần đầu dự giải điền kinh vô địch châu Á và có hạng 8 với thời gian 11”64 tại chung kết. Sau đó, nữ tuyển thủ được dự ASIAD 19 và đứng hạng 8 nội dung 100m nữ (11”58). Năm 2024, Trần Thị Nhi Yến đã giành HCB châu Á trên đường chạy 100m tại giải điền kinh vô địch trẻ châu Á 2024 (nhóm tuổi U20) với thời gian 11”40.

Năm nay, Nhi Yến giành HCĐ nội dung 100m nữ tại giải vô địch châu Á 2025 với thành tích 11”54. Nhi Yến đã bước vào tuổi 20. Theo ý định, có thể cô sẽ du học nước ngoài trong tương lai gần.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia, Nhi Yến giành HCĐ nội dung 100m và HCB nội dung 200m. HLV huấn luyện trực tiếp Nhi Yến tại đội tuyển điền kinh Việt Nam là bà Nguyễn Thanh Hương.

