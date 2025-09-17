Cục TDTT Việt Nam lắng nghe tâm tư VĐV chuẩn bị SEA Games 33

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam trực tiếp làm việc cùng các đội tuyển thể thao quốc gia ngày 17-9 để nắm bắt sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025.

Lãnh đạo Cục TDTT gặp mặt trực tiếp từng đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn. Ảnh: MINH CHIẾN

Tất cả giữ tinh thần cao nhất

Sáng 17-9, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt và bộ phận chuyên môn thành tích cao làm việc trực tiếp với đại diện các ban huấn luyện, VĐV tất cả đội tuyển thể thao quốc gia đang tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị SEA Games 33.

Trong buổi làm việc, nhà quản lý tập trung ghi nhận nhiều chia sẻ và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng từ các HLV, VĐV đang vào giai đoạn chuẩn bị chuyên môn tích cực nhất đối với SEA Games 33. Đại diện đội điền kinh Việt Nam – HLV Vũ Ngọc Lợi hy vọng các tổ nội dung sẽ được đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất sân bãi để tập luyện do lúc này từng VĐV có cường độ tập luyện lớn. Đại diện đội rowing và canoeing bày tỏ mong muốn trong khả năng có thể, VĐV được trang bị thêm mới về thuyền để có dụng cụ phù hợp tương ứng khi thi đấu tại Thái Lan cuối năm nay.

Ghi nhận thực tế, tất cả HLV, VĐV đang giữ tinh thần tập luyện quyết tâm cao nhất. Mọi người cùng hướng đến giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games 33-2025. Một số nguyện vọng hy vọng sẽ thêm cơ hội tập huấn tại nước ngoài để gia tăng kỹ, chiến thuật. Về điều này, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam ghi nhận để tháo gỡ, giúp tất cả đội tuyển thể thao quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất.

Sẽ có phương án bổ sung nhân viên y tế, vật lý trị liệu

Tuyển thủ đội tuyển thể thao quốc gia đã chia sẻ cùng lãnh đạo ngành thể thao. Ảnh: MINH CHIẾN

Hiện tại, nhiều đội tuyển thể thao quốc gia chưa có đội ngũ y tế theo riêng để chăm sóc VĐV. Đây là khó khăn và lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam khẳng định đang thực hiện từng bước để chế độ sớm thay đổi, đặc biệt đội ngũ y tế sẽ tăng cường cho các đội tuyển thể thao quốc gia.

Đảm bảo sức khỏe và tinh thần của từng HLV, VĐV là yêu cầu cao nhất của ngành thể thao. Ngay tại cuộc làm việc, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết ngành sẽ làm việc với Bệnh viện thể thao Việt Nam để thực hiện sớm tăng cường thêm lực lượng bác sĩ, đội ngũ vật lý trị liệu dành cho VĐV đang tập luyện tại điểm tập huấn hoặc đưa VĐV sang Bệnh viện thể thao Việt Nam vật lý trị liệu theo các mức độ.

Về cơ bản, thể thao Việt Nam đã hình thành lực lượng tham dự SEA Games 33-2025 với 95%. 5% còn lại là những tuyển thủ sẽ được rà soát kỹ lưỡng hơn trước khi tất cả các đội tuyển thể thao quốc gia có danh sách chính thức cuối cùng. 3 tháng nữa, SEA Games 33-2025 khởi tranh. Cục TDTT Việt Nam và từng bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) còn tiếp tục kiểm tra quá trình tập luyện, tập huấn của các đội tuyển những giai đoạn tiếp theo để đạt tinh thần và điểm rơi phong độ đúng khi thi đấu.

Thể thao Việt Nam xây dựng kế hoạch tham dự SEA Games 33-2025 với mục tiêu đứng trong top 3 về tổng sắp huy chương.

Dự kiến tuần tới, các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị SEA Games 33 sẽ được nâng chế độ dinh dưỡng đặc thù là 480.000 đồng/người/ngày theo quy định. SEA Games 33-2025 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9-12 tới 20-12.

MINH CHIẾN