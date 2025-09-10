Các môn khác

Chủ nhà Thái Lan đếm ngược 90 ngày trước khi khai mạc SEA Games 33

SGGPO

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 của Thái Lan đã bắt đầu thực hiện chương trình đếm ngược thời gian 90 ngày trước khi Đại hội diễn ra.

Chủ nhà Thái Lan đã tổ chức Hội nghị Truyền thông, Truyền hình thu hút sự quan tâm của báo chí 11 quốc gia trong khu vực. Ảnh: SAT
Chủ nhà Thái Lan đã tổ chức Hội nghị Truyền thông, Truyền hình thu hút sự quan tâm của báo chí 11 quốc gia trong khu vực. Ảnh: SAT

Chương trình mang tên gọi “9-9: 90 Ngày đếm ngược - Đoàn kết cổ vũ SEA Games và ASEAN Para Games” được thực hiện vào ngày 9-9. Lễ khai mạc SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra ngày 9-12 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) và từ nay đến lúc đó còn 90 ngày.

Hội nghị Truyền thông, Truyền hình về SEA Games 33-2025 đã khép lại sau các nội dung làm việc ở ngày cuối 9-9. Ban tổ chức cho biết kỳ Đại hội lần này sẽ thu hút hơn 90 đơn vị báo chí tại các quốc gia của Đông Nam Á tham gia tác nghiệp và 50 đơn vị báo chí quốc tế dự kiến có mặt tại Thái Lan khi SEA Games 33-2025 tranh tài.

Chủ nhà SEA Games 33-2025 của Thái Lan không miễn phí phí truyền hình tại Đại hội. Các chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 sẽ được sản xuất tín hiệu trực tiếp trên các nền tảng gồm truyền hình mặt đất, truyền hình cáp và trực tuyến. Tuy nhiên, mức phí cuối cùng sẽ được Ban tổ chức thông báo tới các đơn vị truyền hình và Ủy ban Olympic của các quốc gia trong thời giant ới.

Năm nay, thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giữ vị trí số 1 toàn đoàn với 234 HCV. Tại 3 kỳ gần nhất trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra, thể thao Thái Lan đứng hạng 3 tại SEA Games 30-2019 với kết quả tốt nhất là 92 HCV. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022, thể thao Thái Lan cũng có thành tích tốt nhất là 92 HCV để xếp hạng nhì. Khi thi đấu SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, thể thao Thái Lan đã giành 108 HCV và đứng hạng nhì.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

SEA Games 33-2025 thể thao Việt Nam đếm ngược SEA Games Thái Lan

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn