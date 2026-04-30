Lực sĩ K’Dương và đội cử tạ trẻ Việt Nam tìm cơ hội tranh HCV giải thế giới 2026

Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam đã có mặt tại Ai Cập sẵn sàng ra tranh tài giải vô địch cử tạ trẻ thế giới 2026.

K'Dương (giữa) có mặt chuẩn bị tranh tài tại Ai Cập. Ảnh: NGUYỄN HUY

Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam đã đăng ký 3 lực sĩ triển vọng tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026 gồm K’Dương, A Tiêu và Y Liên.

Mục tiêu của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam lần này là nỗ lực phấn đấu tranh HCV tại giải. Giải cử tạ trẻ thế giới luôn là nơi tìm ra những gương mặt triển vọng được chờ đợi phát triển làm nên các kết quả tốt trong tương lai.

Năm nay, giải đấu tiến hành tranh tài các hạng cân dành cho nữ gồm 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg. Với nội dung dành cho nam, các lực sĩ tranh tài hạng cân 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg, 110kg và trên 110kg.

Cách đây 1 năm, đội cử tạ trẻ Việt Nam từng tham dự giải đã diễn ra ở Peru. Lúc đó, chúng ta giành được 3 HCB qua các hạng cân thi đấu. Những người có huy chương ở giải trên là Hùng Văn Thế, Y Liên, Y Thọ.

Bây giờ, đội cử tạ trẻ Việt Nam rất kỳ vọng gương mặt có chuyên môn tốt là K’Dương có thể gây được bất ngờ ở Ai Cập năm nay. K’Dương từng tham dự giải đấu này ở hạng cân 55kg nam năm 2024 và có tấm HCV tổng cử (thành tích 253kg). Tuy nhiên ở kỳ thi đấu năm nay, K’Dương thay đổi hạng cân để góp mặt tranh tài nội dung 60kg nam. Đây là nội dung có nhiều gương mặt tốt nhất của châu Á và thế giới tham gia do đó lực sĩ của Việt Nam sẽ thận trọng tranh tài.

Theo đăng ký, ngoài K’Dương, lực sĩ A Tiêu sẽ tranh tài hạng cân 65kg nam còn lực sĩ Y Liên góp mặt hạng cân 53kg nữ.

Giải đấu sẽ có hơn 270 lực sĩ từ 53 đội góp mặt tranh tài với các nội dung diễn ra chính thức từ ngày 2-5 tới 8-5. Ngay khi có mặt tại Ai Cập ở ngày 30-4, các lực sĩ của Việt Nam bước vào làm quen với nơi thi đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất.

MINH CHIẾN