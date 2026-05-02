Tay đua mô tô 29 tuổi tử vong khi tranh tài tại Cần Thơ

Chiều 1-5, Ban tổ chức Giải đua xe mô tô sân tròn “Tranh cúp vô địch quốc gia năm 2026” tại TP Cần Thơ xác nhận, vận động viên Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã tử vong khi tham gia tranh tài.

Theo đó, ngày 30-4, tại vòng chung kết thể loại Exiter 150cc - Piston 62mm, xe của tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (mang số thi đấu 12) đã gặp sự cố rồi trượt ngã xuống đường đua.

Cú ngã khiến tay đua văng xa, va đập mạnh xuống mặt đường, văng vào tường chắn và nằm bất động. Quốc Hiếu được đưa đi cấp cứu, với chẩn đoán đa chấn thương nặng, gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy xe bị sự cố luppe, khiến động cơ dừng đột ngột, dẫn đến té ngã. Sau sự cố, ban tổ chức đã đến thăm viếng, chia sẻ với gia đình vận động viên.

