Tranh cãi việc World Boxing cho võ sĩ Nga quay lại thi đấu

Các võ sĩ quyền Anh của Nga đã được trao cơ hội thi đấu tại các giải đấu dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Quyền Anh Thế giới (World Boxing), đồng thời cũng là vòng loại Olympic, nhưng với tư cách trung lập, nghĩa là không có quốc ca và quốc kỳ, điều này gây ra tranh cãi...

Gadzhimagomedov thượng đài ở Giải vô địch châu Âu (Ảnh: Ria Novosti)

Quyết định này đã nhận nhiều phản ứng trái chiều trong giới thể thao của Nga. Theo lời Alexander Besputin, người Nga bày tỏ mong muốn được tham gia các cuộc thi quốc tế chỉ với quốc kỳ và quốc ca của mình. Trong khi Denis Lebedev gọi động thái này là một bước nhỏ hướng tới một chiến thắng lớn.

Ban đầu, Liên đoàn quyền Anh nghiệp dư (IBA) - tổ chức quản lý quyền Anh nghiệp dư kể từ năm 1946 - không muốn tước bỏ quốc tịch các VĐV Nga và Belarus khi tham dự các giải đấu quốc tế theo chỉ đạo của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Dẫn đến việc IOC thành lập ra World Boxing thay cho IBO!

Sau khi WB được thành lập từ năm 2023, vì IOC cho rằng IBA có liên quan đến chính quyền Nga, đến tháng 3 năm ngoái, Thomas Bach trao cho tổ chức quyền tổ chức các cuộc thi đấu môn thể thao này tại Olympic Los Angeles. Kể từ đó, 175 LĐQG đã gia nhập WB. Người Nga được chào đón, nhưng theo điều kiện quen thuộc...

Thông cáo chính thức cho biết là: “Thủ tục để đạt được quy chế trung lập đã được Ban điều hành quyền Anh thế giới phê duyệt tại cuộc họp cuối cùng vào tháng 4 năm 2026 và nó phản ánh cách tiếp cận được IOC áp dụng”. Qua đó, các VĐV Nga và Belarus không được thi đấu với quốc kỳ, quốc ca, phải bị kiểm tra chặt chẽ.

Ngoài ra, những VĐV đến từ các CLB Nga có liên kết với quân đội hoặc cảnh sát cũng bị cấm thi đấu, danh sách đầy đủ các tiêu chí vẫn chưa được công bố cụ thể, nhưng đã thông báo rằng các VĐV đến từ Nga và Belarus nói trên sẽ được xem xét bởi một “chuyên gia độc lập của bên thứ 3”.

Các điều kiện tương tự đã từng ngăn cản đại diện của CSKA - Alexander Bolshunov, Dynamo - Abdulrashid Sadulaev và Kliment Kolesnikov, quay trở lại với đấu trường quốc tế. Veronika Kudermetova, người từng tập luyện tại CLB Quân đội từ nhỏ, bị cấm tham dự Olympic Paris, dù có giấy tờ chứng minh cô hiện không là thành viên.

Với các võ sĩ quyền Anh, những yêu cầu này gần như chắc chắn sẽ ngăn cản người đoạt HCB hạng nặng ở Olympic Tokyo, Muslim Gadzhimagomedov, tham gia thi đấu tại kỳ Los Angeles. Quyền Anh Nga sẽ thiếu nhiều biểu tượng quốc gia. Alexander Besputin, Tổng thư ký LĐQA Nga nhấn mạnh rằng không có họ, sự hiện diện của các VĐV Nga khác là điều không thể.

Chúng tôi đã nộp đơn (cho WB). Chúng tôi đã trải qua tất cả các thủ tục chính thức, và họ đã gửi thư mời cho chúng tôi. Chúng tôi đã hỏi liệu có quốc kỳ và quốc ca hay không. Họ nói với chúng tôi: “Không”. Chúng tôi trả lời: “Rất vui được gặp các bạn, hãy mời chúng tôi khi nào có thể”, ông Besputin trả lời phỏng vấn với Grigory Drozd.

“Chúng tôi luôn khẳng định rằng các hoạt động của chúng tôi chủ yếu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các võ sĩ và HLV. Chúng tôi luôn ủng hộ việc các VĐV tham gia tất cả các cuộc thi thể thao quốc tế chính thức.

“LĐQA Nga đã xem xét quyết định của WB, và trong sự liên lạc thường xuyên với Ủy ban Olympic Nga cùng Bộ Thể thao, tiếp tục đàm phán với WB, nhằm mục đích, dỡ bỏ mọi hạn chế. Đồng thời, các võ sĩ của chúng tôi là những người yêu nước chân chính, lập trường lâu nay và vững chắc của họ là chỉ thi đấu trong các giải đấu quốc tế với quốc kỳ và quốc ca”.

Quan điểm tương tự cũng được Eduard Kravtsov, Chủ tịch hội đồng huấn luyện, bày tỏ, ông nhấn mạnh sự phân cực trong tổ chức quốc tế. Ông cho rằng những rào cản đối với người Nga chủ yếu do đại diện các nước châu Âu tạo ra, bày tỏ hy vọng lẽ phải sẽ thắng thế và quyền Anh thế giới sẽ noi theo tấm gương của các Liên đoàn khác, cho người Nga quay lại đầy đủ.

Nikolai Valuev phản ứng với tin tức này một cách dứt khoát hơn nhiều, gọi quyết định này là một “trò đùa chính trị”: “Chúng ta không cần tất cả những điều này. Về cơ bản, đây là một cuộc giằng co quyết liệt. Nếu chúng ta đồng ý với điều này, thì chúng ta sẽ phá bỏ Liên đoàn quốc tế của mình, là IBA”.

“Đúng là đây là cơ hội để cạnh tranh tại Thế vận hội, nhưng đó là sự công nhận một cấu trúc song song do IOC tạo ra. Chúng ta muốn thi đấu dưới quốc kỳ và với quốc ca của mình, và chúng ta đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó một cách có hệ thống. Nhưng đây sẽ là sự công nhận không cần thiết và là một bước thụt lùi”, cựu vô địch hạng nặng chuyên nghiệp nói.

Tuy nhiên, cũng có những người nhìn thấy tác động tích cực Ví dụ, Denis Lebedev tin rằng việc được tham gia vòng loại là sự khởi đầu của một chiến thắng lớn, và sự trở lại chính thức chỉ còn cách vài bước nữa. Còn Konstantin Tszyu thì chỉ ra tuổi nghề ngắn ngủi của các VĐV Nga...

“Các VĐV chúng ta vẫn sẽ thi đấu, bất kể điều gì xảy ra. Có điều, đó không phải là Olympic. Tôi không biết các chàng trai của chúng ta sẽ lựa chọn thế nào, họ sẽ quyết định ra sao, hay ai sẽ đưa ra quyết định đó - chúng ta hãy chờ xem. Đó luôn là một sự kết hợp phức tạp. Mỗi VĐV chỉ có một khoảng thời gian thi đấu nhất định”.

“Các cuộc thi như Olympic, hay Giải vô địch thế giới có thể chỉ diễn ra một lần trong đời của một VĐV. Tất nhiên, họ phải thi đấu, nhưng mỗi VĐV phải tự đưa ra quyết định, dù họ sẵn sàng hay chưa. Cảm ơn Chúa, thời của tôi không có sự lựa chọn như vậy”, cựu võ sĩ là ba của Tim Tszuy chia sẻ.

Đ.Hg.