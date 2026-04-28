Daria Klepikova vui mừng khi quốc ca Nga lại ngân vang

Nữ kình ngư vô địch thế giới người Nga Daria Klepnikova đã bày tỏ cảm xúc của mình sau khi Liên đoàn Thể thao quốc tế dưới nước (World Aquatics) dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các VĐV Nga trên đấu trường quốc tế.

“Đội tuyển thể thao dưới nước Nga đã lấy lại được quyền hát vang quốc ca và phất cao lá quốc kỳ. Tôi cảm thấy rất vui mừng; đó là một tin rất tốt. Nó giống như một làn gió tươi mới”, nữ VĐV giành HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m tại Giải bơi lội vô địch thế giới ở Singapore hồi năm ngoái hạnh phúc cho biết.

“Tôi rất mong được trở lại đấu trường quốc tế và trải nghiệm các cuộc thi với quốc kỳ và quốc ca phía sau lưng, được đại diện với tư cách là một VĐV Nga chân chính, và không còn có bất kỳ hạn chế nào. Tôi nghĩ là, điều này sẽ làm tăng thêm sự gắn kết cho đội tuyển của chúng ta”, cô gái sinh năm 2005 mới chia sẻ...

“Tôi đã từng thi đấu một lần dưới là quốc kỳ và quốc ca Nga, đó là ở Giải vô địch thế giới tại Rome hồi năm 2021. Đó là một trong những cuộc thi cuối cùng chúng ta được thi đấu không có bất kỳ cấm đoán và hạn chế nào. Tôi đã đứng trên bục vinh quang và nghe quốc ca nhiều lần ở đó, vì vậy tôi quen thuộc với những cảm xúc”.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm thể hiện được hết tiềm năng của mình. Việc thi đấu dưới quốc kỳ và quốc ca được ngân vang là tối quan trọng. Nó khiến cho chúng ta sẽ trở nên là có trách nhiệm hơn, có nhiều động lực hơn trong việc thi đấu mang lại vinh quang cho tổ quốc. Và cả sự tự tin nữa. Hy vọng sẽ có quan tâm hơn nữa với bơi lội”.

Cô gái 21 tuổi quê ở Voronezh bắt đầu nổi lên từ năm 2021. Cô thắng 2 tấm HCV ở Giải vô địch hồ dài châu Âu, trong các cự ly 4x50m tự do và 4x50m hỗn hợp. Riêng ở Giải vô địch trẻ bơi lội thế giới tại Rome, cô “càn quét” 6 HCV với các cự ly cá nhân như là 100m tự do, 50m bướm. Cô cũng đã thắng HCV cự ly 100m bướm.

Liên tục trong 2 năm 2024 và 2025, Klepnikova tham dự các giải bơi vô địch thế giới hồ dài ở Budapest (Hungrary) và Singapore để giành các tấm HCV nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp và 5x100m tiếp sức hỗn hợp. Nhưng các chiến thắng đó diễn ra trong tư cách VĐV trung lập không có quốc kỳ và quốc ca nên Klepnikova “không sướng”.

