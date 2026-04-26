Tirana lại chứng kiến Abdulrashid Sadulaev đăng quang lần thứ 6

Hồi năm 2024, Abdulrashid Sadulaev tham gia Giải vật vô địch thế giới lần đầu tiên sau 3 năm, tại Tirana, và giành HCV lần thứ 6. Hôm qua, thứ Bảy, cũng tại Tirana, Sadulaev tham dự Giải vô địch châu Âu lần đầu sau 6 năm và cũng mới giành được tấm HCV lần thứ 6...

Sadulaev mân mê tấm HCV (Ảnh: UWW)

Sadulaev, hiện đang bất bại trong 26 trận đấu tại sới vật của châu Âu, đã đánh bại Batyrbek Tsakulov (Slovakia) với điểm số áp đảo 14-3 trong trận chung kết hạng cân 97kg. Tuy nhiên, chính Tsakulov là người ghi điểm đầu tiên trong trận đấu đáng chú ý này.

“Tirana đã trở thành một nơi may mắn đối với tôi!”, Sadulaev nói đầy hạnh phúc, “Chỉ trong vòng 2 tháng, tôi đã đến đây lần thứ 2. Hai năm trước, tôi đã vô địch thế giới ở đây. Sự đón tiếp ở đây rất nồng nhiệt. Khán giả và cả bầu không khí vô cùng tuyệt vời”.

Cũng ở Tirana (Albania) hồi tháng 2, tham dự hệ giải Grand Prix thuộc khuôn khổ của United World Wrestling (UWW) mang tên Muhamet Malo Tournament, Abdulrashid Sadulaev giành HCV khi đánh bại đô vật đồng hương Mukhamed-Takhir Khaniev 10-4.

Ngoại trừ pha tấn công đầu tiên của Tsakulov, Sadulaev hoàn toàn kiểm soát trận đấu chung kết thu hút sự theo dõi của hơn 1.200 khán giả hiện diện tại Tirana Olympic Park, và giành chiến thắng thứ 17 bằng ưu thế kỹ thuật trong toàn bộ lịch sử của châu Âu.

Tsakulov gây bất ngờ cho Sadulaev khi thực hiện đòn khóa chân kép ngay từ đầu trận đấu và Sadulaev cố gắng phòng thủ bằng cách khóa ngực. Nhưng Tsakulov tiếp tục gây áp lực và đặt Sadulaev vào thế nguy hiểm để giành 2 điểm. Sadulaev nhanh chóng phản công và ghi được 1 điểm trước khi xoay người 3 lần trước Tsakulov để dẫn trước 7-2.

Sadulaev quyết định khiếu nại quyết định của trọng tài, điều mà sau đó anh nhận ra rằng là mình không nên làm, và đã thua vì tất cả các điểm số đều đã được chấm chính xác. Tsakulov sau đó được cộng thêm 1 điểm do Sadulaev bị thua phần khiếu nại của mình.

Trong hiệp 2, Tsakulov đe dọa bằng một số pha tấn công nhanh, Sadulaev rất nhanh chóng phản ứng thoát hiểm. Anh ghi điểm bằng một pha bước ra ngoài nới rộng khoảng cách dẫn trước 8-3. Khi trận đấu còn 20 giây, Tsakulov cố gắng thực hiện một pha tấn công hai chân khác nhưng Sadulaev phản công bằng pha tấn công phía sau, ghi điểm hạ gục đối thủ.

Sadulaev hoàn toàn có thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước của mình nhưng trong 10 giây cuối cùng, anh vẫn tung ra những đòn tấn công của riêng mình, ghi điểm hạ gục đối thủ và sau đó xoay người để kết thúc trận đấu với điểm số hoàn toàn “out-trình” là 14-3.

“Tôi đã biết Tsakulov từ năm 2012”, Sadulaev cho biết, “Khi đó cả 2 chúng tôi đều là thiếu niên, và anh ấy đã thi đấu cho ĐTQG. Chúng tôi thi đấu gần như cùng hạng cân thời điểm đó. Kể từ đó, tôi biết rằng bạn thực sự không thể lơ là cảnh giác khi đối đầu với anh ấy. Anh ấy có khả năng tấn công bất cứ lúc nào”.

Sau khi giành chiến thắng giá trị trong trận đấu chung kết 97kg đình đám, Sadulaev cho biết rằng, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi giành lại vị trí Số 1 của châu lục và nói rằng điều đó mang lại cho anh “sự bình yên”, sau một thời gian dài không được tham gia thi đấu.

“Lần cuối tôi thi đấu tại Giải vô địch châu Âu là 6 năm trước ở Rome”, anh nói. “Tôi thực sự nhớ đấu trường quốc tế và các giải đấu chính thức như Giải vô địch châu Âu, Giải vô địch thế giới và Olympic. Chúng không giống như các sự kiện xếp hạng khác, không có giải đấu nào khác có thể so sánh được với những giải này”.

“Đó là lý do tại sao chiến thắng này đặc biệt quan trọng đối với tôi, để tôi có thể có được sự bình yên và một vị trí ở châu Âu”, Nhà vô địch vật tự do người Nga vừa ký hợp đồng với lại Real American Freestyle (RAF) hồi tháng Giêng cho biết với giọng điệu nhẹ nhõm.

Khi được hỏi về danh hiệu châu Âu đáng nhớ nhất trong số những danh hiệu giành được vào 2014, 2015, 2018, 2019 và 2020, Sadulaev đã chọn tấm HCV đầu tiên anh giành được năm 2014 tại Phần Lan. Thi đấu ở hạng 86kg, Sadulaev đã đánh bại Murad Gaidarov (Belarus) với điểm số 5-2 trong trận chung kết, ghi được 50 điểm so với 3 của đối thủ sau 5 hiệp.

“Đó là danh hiệu đầu tiên tôi từng giành được”, Sadulaev nhớ lại và nói, “Tôi nhớ là ở Phần Lan, tại thị trấn Vantaa. Tôi đã thắng khá dễ dàng và càng thêm sự tự tin ở đó. Nhưng có lẽ lúc đó tôi rất khao khát chiến thắng, và bây giờ tôi vẫn vậy mà thôi”.

Sadulaev có lẽ đang khao khát danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 7, danh vị và tấm HCV mà anh có thể giành được vào cuối năm nay sau khi đã vô địch vào các năm 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 và 2024. Giải đấu sẽ diễn ra ở Manama (Bahrain) từ tháng 10 - 11.

“Tôi đã để mắt đến họ (các đối thủ ở hạng cân 97kg)”, anh đánh giá, “Thật không may, năm ngoái tôi phải xem họ thi đấu trên TV, cả ở Giải vô địch châu Âu và Giải vô địch thế giới. Vì vậy, tôi đang để mắt đến họ, theo dõi họ và hướng tới mục tiêu tiếp theo”.

Nhưng đó sẽ không phải là một hành trình dễ dàng. Anh sẽ phải giành chiến thắng tại giải vô địch quốc gia, một vòng loại bắt buộc cho Giải vô địch thế giới: “Nếu tôi đủ điều kiện tham dự, tôi nghĩ hạng cân 97kg này sẽ là một trong những Giải vô địch thế giới hấp dẫn nhất lịch sử. Tôi thực sự muốn vậy.

Mặc dù giải đấu còn 6 tháng nữa mới xảy ra, Sadulaev vẫn rất muốn giành lại danh hiệu vô địch thế giới hạng 97kg, danh hiệu anh giành được lần cuối cách đây 5 năm ở Oslo (Na Uy), và khi đó, anh sẽ nâng kỷ lục của mình lên con số 7 lần vô địch thế giới.

Đ.Hg.