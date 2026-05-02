Lê Quang Liêm kết thúc công việc với đội cờ Đại học Webster

Lê Quang Liêm đã thông báo kết thúc công việc với đội cờ vua Đại học Webster (Mỹ) nhưng vẫn tiếp tục những mục tiêu của mình với môn thể thao trí tuệ.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm kết thúc công việc với đội cờ vua Đại học Webster (Mỹ). Ảnh: FIDE

Thông báo do đại kiện tướng Lê Quang Liêm đưa ra ở ngày 1-5 vừa qua. Theo đó, Lê Quang Liêm cho biết sau nhiều năm gắn bó với Đại học Webster (Mỹ) thì thời điểm của mình với nơi đây tiến đến kết thúc.

Một trong những nguyên do chính của sự kết thúc này là Đại học Webster đã quyết định dừng lại các chương trình dành cho môn cờ vua.

Trước khi đưa ra thông báo trên, đại kiện tướng Lê Quang Liêm đảm trách vai trò HLV trưởng đội cờ vua Đại học Webster.

Đội cờ vua của Đại học Webster đã có 14 năm hình thành phát triển (2012-2026) và từ đây, sinh viên của trường từng có thành tích giành 2 ngôi vô địch thế giới, 3 tấm HCV Olympiad và 90 danh hiệu thi đấu quốc gia.

Dù không kết thúc công việc với đội cờ Đại học Webster nhưng Lê Quang Liêm vẫn đang tập trung cho các kế hoạch của mình tại Mỹ cũng như tiếp tục thi đấu chuyên môn. Năm 2013, đại kiện tướng người TPHCM đã nhận học bổng của Đại học Webster để tới Mỹ học tập, thi đấu cờ vua. Tốt nghiệp ngôi trường này, Lê Quang Liêm vẫn ở lại làm việc và huấn luyện cờ vua cho đội cờ nơi đây. Năm 2021, Quang Liêm làm HLV trưởng đội cờ vua Đại học Webster.

Dù sinh sống, làm việc và thi đấu cờ vua tại Mỹ, tuy nhiên, Lê Quang Liêm vẫn là kỳ thủ Việt Nam giữ hệ số elo và thứ hạng tốt nhất tại bảng xếp hạng FIDE lúc này. Lê Quang Liêm còn thi đấu cho đội tuyển cờ vua Việt Nam tại nhiều giải quốc tế những năm qua. Dự kiến vào tháng 9, Lê Quang Liêm sẽ thi đấu giải Olympiad 2026 với đội tuyển quốc gia ở Uzbekistan.

MINH CHIẾN